Jak předcházet škodám z přívalových dešťů a dalších extrémů počasí, které na nás dopadají stále častěji? To je hlavní téma letošního ročníku soutěže Adapterra Awards, která vybírá ty nejzajímavější ekologické projekty a ty nejlepší se pak uskuteční za finanční pomoci Nadace Partnerství. Mezi finálovou osmnáctkou jsou i tři středočeské projekty, které mohou lidé podpořit v nedávno započatém hlasování.

Ekologický domov pro seniory vyrostl na kraji Týnce nad Labem. | Foto: archiv manželů Motlových

O přízeň hlasujících usilují sdružení a dobrovolníci, kteří se pustili do nevídané záležitosti pod mýtickou horou Blaník. „Možná to bude znít trochu neuvěřitelně, ale do takhle soustavné výsadby alejí kolem cest se u nás od dob Marie Terezie nikdo nepustil. Kolem hory Blaník obnovili nadšenci, dobrovolníci a obce více jako 200 kilometrů alejí.