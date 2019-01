Praha – Obrovská skvrna na pověsti – a malé skvrnky na dveřích. Takové jsou následky šokující aféry v „kauze Rath", kdy byli zadrženi a následně skončili v celách vazební věznice úřadující krajský hejtman, zadržený bezprostředně po přijetí sedmimilionového úplatku, jeho blízcí spolupracovníci a také představitelé spolupracujících firem.

Zadržení dnes již bývalého hejtmana Středočeského kraje a také již bývalého člena ČSSD, vazebně stíhaného Davida Ratha, jehož kancelář na hejtmanství ve Borovské ulici na pražském Smíchově prohledávali ve středu detektivové protikorupční policie, ve čtvrt | Foto: Deník/Holakovský Milan

To, že ještě do středečního odpoledne byl hlavou středočeského hejtmanství David Rath, dnes již jen bezpartijní poslanec obviněný z korupce a čekající na soud v zamřížované cele, nyní už nepřipomínají ani oficiální internetové stránky kraje. Jen pozůstatky policejní pečeti na příchodu ke kanceláři hejtmana v budově středočeského krajského úřadu vydávají svědectví, že zde až do středečního večera pracovali kriminalisté z protikorupční policie.

Atmosféru, jaká v dané chvíli aktuálně panuje na úřadu ve Zborovské ulici na pražském Smíchově, lze obyčejně dobře poznat už na chodbách. Jak podle toho, kolik zde potkáte lidí, tak podle toho, zda vás pozdraví. Jasně, pracují zde stovky osob a další přiicházejí jako návštěvníci, takže záleží na tom, na koho narazíte – zkušenost ale ukazuje, že to, jak ochotně jde lidem přes rty ono „dobrý den", opravdu může hodně prozradit.

Třeba ve čtvrtek. Lidí na chodbách jen pár – a nezdraví. Někteří dokonce na pozdrav ani nedpovědí. Mají asi jiné starosti…

„Dobrý den," zaznívá u schodiště ve druhém patře. To zdraví Zdeněk Seidl, náměstek primátora pro oblast zdravotnictví. A přidává i úsměv – třebaže mu nemůže uniknout zkoumavý zájem Deníku o zbytky pečeti na hejtmanských dveřích. Jen lehce pokyne hlavou směrem ke skvrnám kolem portrhanému papíru a vysvětluje: „Ty pečeti uvolnili už včera."

Úřad funguje i bez hejtmana

Podle Seidlových slov to na kraji šlape i bez šéfa. „Jsme tady všichni. Myslím, že panuje klid – a atmosféra je dobrá," řekl Deníku jeden z hejtmanových náměstků s tím, že v příštím týdnu se sejdou radní a na 11. červen se chystá jednání zastupitelů, kde by měl být zvolen nový hejtman.

Ze slov další náměstkyně Zuzany Moravčíkové, jíž Rath před svým odstoupením dočasně předal hejtmanské žezlo a pověřil ji i zastupováním kraje navenek, ale vysvítá, že na kraji panuje klid před bouří. Pověřená hejtmanka, jež dosud měla v krajské radě na starosti majetek, už naznačila, že by měli odejít lidé, kteří jsou nejúžeji spjatí s působením Davida Ratha v čele kraje. A chystají se bedlivé kontroly hospodaření.

Moravčíková se chce taká zaměřit na zkoumání toho, co se s krajským majetkem v minulých letech pod Rathovým vedením stalo. Ukázat to má komplexní audit hospodaření kraje a kontrola zadávání veřejných zakázek. „Jsem také připravena zadat co nejdříve kontrolu s cílem prověřit čerpání peněz z fondů Evropské unie a uzavírání smluv z regionálního operačního programu," prohlásila ve čtvrtek odpoledne na setkání s novináři před budovou krajského úřadu. Nejprve má dojít na prověrku chystané rekonstrukce buštěhradského zámku, kde však zatím žádná dotace nebyla schválena, následně pak na výběrová řízení v krajských nemocnicích. Moravčíková dodala, že při zjištění jakýchkoli pochybení bude nekompromisní: chce se řídit principem „padni komu padni".

Oponenti z ODS jsou ale na koni. Přesně po takovýchto kontrolách v uplynulých letech neúspěšně volali a dožadovali se – často rovněž marně – dokumentů ke kontrolním akcím. „Doktor Rath ve funkci hejtmana balancoval na hraně zákona nebo i za ní, což si nechávat svalovat – i dodatečně – od zastupitelů koalice. Odmítal (nebo i zakazoval) poskytování informací, na které měli zastupitelé zákonný nárok," zopakoval předseda klubu středočeských zastupitelů za ODS Ladislav Kutík výtky, které od jeho týmu zaznívaly dlouhodobě. „O soutěžích, respektive výběrových řízeních bylo zachováváno dlouhodobé mlčení – stejně jako o projektech; včetně sídla novodobého monarchy na zámku v Buštěhradu," zdůraznil Kutík s dodatkem, že jedinou odpovědí na pokusy oponentů o získání informací i na jejich návrhy bylo osobní napadání. Jeho slova potvrzuje i Dagmar Nohýnková, další zastupitelka za ODS. Dokonce placená zastupitelka – jako jediná z opozičních řad. Zastává totiž post předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva Středočeského kraje. Ani to jí však prý nepomohlo v tom, aby při získávání informací o tom, kam a za jakých okolností směřují peníze z krajské pokladny, byla úspěšnější.

Za tenhle stav ale podle ODS nenesl odpovědnost pouze někdejší hejtman Rath, ale všichni sociální demokraté v zastupitelstvu. I komunisté, kteří jejich vládu podporovali – a podle vyjádření jednoho z nejviditelnějších zastupitelů z jejich řad, šéfa finančního výboru krajského zastupitelstva Pavla Jetenského, se zdá, že budou mít tendenci podporovat i novou vůdkyni kraje Moravčíkovou.

„Nepamatuji si, že by na zastupitelstvu kraje vystoupil nějaký člen ČSSD nebo KSČM s tím, že se něco dělá špatně a že nesouhlasí s nějakým výběrovým řízením, podotýká za ODS Raduan Nwelati z Mladé Boleslavi. „Nemůže se jednat o selhání jednotlivce," zdůraznil další zastupitel z řad opoziční ODS, Dan Jiránek z Kladna. Podle jeho slov je nyní také na místě vyvodit odpovědnost a vyměnit i ty, kteří zakázky připravovali a předkládali radním návrhy.

STAN chtějí i rezignací radních

Své představy o chystaných změnách ve vedení Středočeského kraje prezentovalo ve čtvrtek večer i další křídlo opozičníků – STAN neboli Starostové a nezávislí. Tlumočil je Luděk Jeništa z Vlašimi: „Požadujeme, aby z vedení kraje odešli ti radní, kteří jsou s autoritářským způsobem vládnutí exhejtmana Ratha těsně spojeni – jedná se především o senátora Marcela Chládka zodpovědného za regionální rozvoj a Marcela Hraběte zodpovědného za investice a výběrová řízení."

Moravčíková ale vytáhla do protiútoku: hledání kolektivní viny za fatální osobní selhání hejtmana odmítá a hovoří o předvolební kampani. ODS ale trvá na svém. Dokonce má výhrady k jejímu angažmá v čele kraje – jako radní se prý nemůže zbavit svého dílu odpovědnosti…

Tomu, že v exRathově Středočesku bude v příštích dnech rušno i bez uvězněného Ratha, nasvědčují mimo jiné i další požadavky STAN, které Jeništa prezentoval společně s kolegyní Věrou Kovářovou: v kontrolním výboru prověřit všechny pochybné veřejné zakázky, především ty, které byly přiděleny losem či organizovány firmou ML Compet a prověřit všechny Rathem zadané studie a průzkumy celkově za téměř 80 milionů korun. „Požadujeme také zpětvzetí výpovědí dopravcům, které zcela neuváženě likvidují fungující systém integrované dopravy," podotkla Kovářová. Kdyby ji v té chvíli slyšeli zástupci pražského magistrátu, patrně by si vysloužila jejich potlesk. Dlouhotrvající.