Problémy s průjezdem se kvůli padajícím stromům nevyhnuly ani hlavním tahům. Například v šest hodin spěchali hasiči na 63. kilometr dálnice D1, aby zjednali pořádek v jízdním pásu od Prahy a Benešovska směrem na Brno, kde spadlý strom zasahoval do pravého jízdního pruhu.

Naše operační středisko jede na plné obrátky. V Praze není tolik případů kvůli větru jako jinde, ale na posílené lince ?112 jsme odbavili dalších více než 100 událostí pro kolegy z jiných krajů.



Nejvíc pro @hzskhk a @HZS_ScK #vítr pic.twitter.com/A2vBWIXdhV — Hasiči Praha ? (@HasiciPraha) February 17, 2022

Nápor větru ale v této oblasti neustálo více stromů, rostoucích u dálnice na Vlašimsku a při pomezí benešovského okresu s Pelhřimovskem na Vysočině. O hodinu později se kvůli zásahům při jejich odstraňování vytvářely na D1 kolony mezi 39. a zhruba 70. kilometrem. Například nebezpečně nahnutý strom nad jízdním pásem na Brno bylo třeba odstranit na 43. kilometru.

Na Benešovsku působily ráno spadlé stromy problémy také na železnici, dokonce na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi při pomezí Benešovska a jihočeského Táborska – mezi Střezimíří a Heřmaničkami. Na Kolínsku vlaky nejezdily také, rovněž na koridoru mezi Kolínem a Velimí. A na Berounsku se na hlavní železniční trati mezi Prahou a Plzní zastavily vlaky u Karlštejna kvůli tomu, že na trať spadlo vedení vysokého napětí. Komplikovaný průjezd přibrzdil nebo odklonil z plánovaných tras také řadu autobusů.

‼️ Na trati 171 Praha - Plzeň, v úseku Karlštejn - Beroun, došlo k pádu vysokého napětí. Provoz je přerušen.#CeskeDrahy #silnyvitr — České dráhy, a.s. (@ceskedrahy_) February 17, 2022

Že i na vozovku mohou spadnout elektrické dráty a střecha, se ukázalo po půl osmé ve Svojeticích na Praze-východ, kde po ránu zůstala neprůjezdná Choceradská ulice. Již ve čtvrt na sedm zkomplikovalo odstraňování spadlého stromů průjezd po silnici II/102 o Slap na Praze-západ. Strom zavalil také silnici I/9 na severním okraji Mělníka.

Zatím v Praze evidujeme 25 událostí spojených se silným větrem. Aktuálně řešíme 10 případů. Jedná se o popadané stromy a uvolněné plechy nebo plachty na domech. #vítr pic.twitter.com/Clf9n6B1mK — Hasiči Praha ? (@HasiciPraha) February 17, 2022

Po půl sedmé komplikovaly průjezd dokonce nárazy nákladních aut do spadlých stromů. Právě kvůli tomu byla uzavřena silnice II/108 u Kostelce nad Černými lesy na Praze-východ. Na silnici I/3 na Benešovsku poblíž Poříčí nad Sázavou, kde do spadlého stromu narazil kamion, se sice s opatrností projet dalo – v obou směrech se však vytvářely kolony v obou směrech.

Jasný vliv větru policisté přisuzují také nehodě osobního auta, k níž došlo na Kolínsku u Jestřabí Lhoty; na silnici II/328 spojující Kolín a Městec Králové. Na D4 na Příbramsku zase vítr otočil přívěsný vozík za autem mířícím od Prahy na Strakonice, což komplikovalo průjezd na 33. kilometru za sjezdem na Dobříš. Naštěstí se tyto nehody obešly bez zranění.

Varování před velmi silným jihozápadním až západním větrem s nárazy o rychlosti 20 až 30 m/s (70 až 110 km/h) vydal Český hydrometeorologický ústav na úrovni výstrahy s vysokým stupněm nebezpečí. Platí do čtvrteční 15. hodiny. Pak ji s platností až do půlnoci vystřídá mírnější výstraha s nízkým stupněm nebezpečí, jež má být aktuální až do půlnoci.



Větrný však zřejmě bude také vstup do víkendu. Předběžné varování, které však meteorologové ještě budou upřesňovat, hovoří o očekávaných nárazech západního větru o rychlosti 15 až 25 m/s (až 90 km/h) od pátečního do sobotního podvečera: od 18. hodiny a opět do 18 hodin.