Střední Čechy – Přes čtyři tisíce lidí ve středních Čechách a v Praze trpí roztroušenou sklerózou. Onemocněním nervového systému, jehož příčina není dosud jasná – a tudíž to není jednoduché ani s léčbou. Přesně jich registr pacientů ReMuS eviduje 4185. Je to počet vysoký – jako kdyby tímto onemocněním trpěli všichni obyvatelé už docela velké obce. Nebo spíš městečka. V celé republice je pacientů dvacet tisíc. Častěji tedy pacientek. Onemocnění postihuje více ženy, a to zpravidla v mladším věku.

Připomenout jejich osud a podpořit je má rozsáhlé cvičení v rámci již osmého Maratonu s roztroušenou sklerózou, který potrvá od pátečního odpoledne do sobotního odpoledne. A ne náhodou klade sportovně-dobročinná akce důraz právě na cvičení. To může nemocným výrazně prospívat a přispívat ke zlepšení kondice a posílení psychické pohody (byť v minulosti byli pacienti naopak od pohybu odrazováni, aby se jejich únava ještě nezhoršovala). Na žíněnkách, posilovacích strojích i pod širým nebem se proto do akce za světla i během noci zapojí pacienti – a také jejich blízcí, fyzioterapeuti, zdravotníci včetně lékařů i další podporovatelé.