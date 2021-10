Akumulační kamna, stůl, psací stroj. Kraj by rád ukázal, jak žil Bohumil Hrabal

V únoru by se v Kersku na Nymbursku mohlo odehrát pietní připomenutí 25. výročí úmrtí spisovatele Bohumila Hrabala, jenž tamní rekreační osadu celosvětově proslavil ve své tvorbě (a ta se stala i předlohou pro film Slavnosti sněženek režiséra Jiřího Menzela). Následně by se do chaty právě v Kersku, kde Hrabal dlouhodobě žil i psal, mohli za tehdy již opravený plot podívat první zvědavci.

Dokument „Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Ministerstvem kultury ČR za účelem zpřístupnění chaty Bohumila Hrabala v Kersku byl podepsán 13. října 2021. | Foto: Deník/Milan Holakovský

Zatím však není jasné, zda by to v příštím roce bylo v nějakém letním návštěvnickém režimu, nebo pouze příležitostně; jako nabídka pro předem ohlášené skupiny. V roce 2024, kdy si 28. března budeme připomínat 110. výročí Hrabalova narození, by pak už objekt snad měl být přístupný se vším všudy. I s návštěvnickým zázemím (včetně menší expozice), nově vybudovaným na zahradě. Tak Deníku představil plány s Hrabalovou chatou ředitel Polabského muzea Poděbrady Jan Vinduška. Platit ale budou jen v případě, že se chatu, již současný majitel nabízí k prodeji, podaří koupit Středočeskému kraji, který je zřizovatelem poděbradského muzea. Na přípravě objektu k návštěvnickému oživení by toto muzeum spolupracovalo i s Památníkem národního písemnictví. Takové jsou alespoň záměry, o nichž hovoří memorandum deklarující vůli spolupracovat, jež ve středu podepsali ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) a hejtmanka Petra Pecková. Ukázat chatu z Hrabalovy doby Klasický hrabalovský památník by v Kersku vzniknout neměl, naznačuje budoucí vizi středočeský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09). Chatě by měly vévodit autentický Hrabalův stůl, psací stroj a akumulační kamna, doplněné řadou drobností ze spisovatelovy pozůstalosti. Středočechům známé použití sdílených kol zdarma nabízí i Praha. Ale jinak Přečíst článek › Cílem je připomenout atmosféru doby, kdy zde spisovatel žil a tvořil (dokonce, jak Švenda řekl Deníku, i za pomoci technologie rozšířené reality, jež návštěvníkům umožní odmyslet si později provedené stavební úpravy – a jako technická vychytávka také osloví nejmladší návštěvníky). Není však v plánu vytvořit zde klasický hrabalovský památník. Expozice představující jeho život a dílo nadále vzniká ve Vlastivědném muzeu v Nymburce, jedné z poboček muzea v Poděbradech, jež je dlouhodobě uzavřeno kvůli rekonstrukci. Stavební práce tam mají skončit v srpnu příštího roku; i s nastěhovanými sbírkami by mohlo být otevřeno počátkem roku 2023. Právě toto muzeum opatruje Hrabalovu pozůstalost, v níž je i řada předmětů právě z chaty v Kersku. Nejbližší z plánů: rozhodování o koupi Zatím však představování budoucnosti nemovitosti v Kersku hovoří pouze o plánech, jež se nyní týkají cizího majetku. O koupi chaty s pozemkem Středočeský kraj teprve usiluje. Návrh na odkoupení by krajským zastupitelům měl být předložen na jejich jednání 29. listopadu. Jaká bude cena, není dosud jasné; s právníkem majitele zástupci kraje stále vyjednávají. Zdá se nicméně, že by mohla být o něco nižší než 11,9 milionu korun. To je částka, s níž se nemovitost objevila v nabídce realitní kanceláře. Hejtmanka Pecková nepopírá, že slyší různé názory. Mezi zastupiteli a radními, jakož i mezi občany, zaznívají jak mínění, že chatu kraj musí koupit za jakoukoli cenu, tak názory zcela opačné. Za situace, kdy kvůli úsporám kraj škrtal ve výdajích, kde se dalo, si prý něco takového prostě nemůže dovolit – a nemovitost je předražená. Rychlost očkování v kraji poklesla na zhruba tisíc dávek za den Přečíst článek › Peníze by podle kritiků bylo lepší využít na opravy silnic, podporu školství – či vůbec cokoli potřebnějšího. Zaorálek má ale jasno: příležitosti, která se naskytla, je třeba využít, jestliže Hrabal patří společně s Jaroslavem Haškem a Milanem Kunderou k nejvýznamnějším velikánům české literatury 20. století. Proč tedy o získání chaty neusiluje sám stát, zastoupený ministerstvem kultury, a v záměru koupě podporuje kraj? Tuhle otázku ministrovi nad čerstvě podepsaným memorandem položila sama hejtmanka Pecková. Podle Zaorálkova vysvětlení je takový krok na krajské úrovni snazší; ministerstvo kultury samo rozhodnout namůže a musel by ještě přesvědčovat ministerstvo financí… Za resort kultury nicméně Zaorálek slibuje kraji všemožnou podporu. Stát prý může poskytnout nejen rady a pomoc Památníku národního písemnictví, ale přípravy na zpřístupnění objektu také podpořit finančně. Řeč je podle jeho slov o statisících korun – případně i „jednotkách milionů“. Či by také státní instituce pomohly se zabezpečením.



