A to může nastat problém. Někteří zákonodárci hovoří o prolomení nulové tolerance alkoholu pro cyklisty, podobně jako se to stalo v případě vodáků. Zatím ale platí pravidlo, že s alkoholem na kolo sednout nemůžete.

Abyste měli problémy se zákonem, nemusíte ani způsobit dopravní nehodu. Pokud vám při kontrole policisté či městští strážníci dají dýchnout a ukáže se, že jste před jízdou na kole trochu „popili“, pak hrozí pokuta. Její výše záleží na tom, kolik nadýcháte. Pokud se na displeji přístroje testující alkohol z dechu ukáže hladina do jednoho promile, můžete počítat s pokutou od 2,5 tisíce do 25 tisíc korun. Pokud nadýcháte nad jedno promile, čeká vás pokuta od 25 do 50 tisíc korun.

Když si ale takový cyklista myslí, že situaci „zachrání“ odmítnutím dechové zkoušky, bude se jen divit. Zaplatí totiž stejně, jako by nadýchal nad jedno promile. „Pokud se cyklista na výzvu policisty odmítne podrobit dechové zkoušce zda není ovlivněn alkoholem, hrozí pokuta hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun,“ uvedl Patrik Kraus, vedoucí oddělení kutnohorského dopravního inspektorátu.

Není ale pravda, že byste mohli kvůli alkoholu za řídítky přijít o řidičský průkaz, nebo inkasovat trestné body. „Cyklista nemůže v takovém případě přijít o řidičský průkaz, ani trestné body,“ řekla Martina Fejfarová, mluvčí kolínských policistů.

Všechny problémy s opilými cyklisty řeší správní orgán obce s rozšířenou působností. Mnohdy se ale ukazuje, že cyklisté ani netuší, co jim za jízdu pod vlivem alkoholu na kole hrozí, o pokutách nemají ani představu. A pak je čeká nepříjemné překvapení.

Jízdou na kole po alkoholu ale riskujete mnohé problémy; a teď nejde pouze o riziko, že vás zastaví policie a budete platit pokutu, pokud nadýcháte. „Riziko dopravní nehody stoupá s každou setinou promile, kterou řidič před jízdou požije,“ uvedl Patrik Kraus z dopravního inspektorátu.

BESIP ve svých kampaních pravidelně upozorňuje a některé účinky alkoholu u řidičů: zpomalují se vám reakce, zhoršuje se periferní vidění, dochází k narušení vnímání reality. Následky potom mohou být v některých případech fatální.

Co cyklistům hrozí za alkohol:

Do jednoho promile pokuta ve výši 2500 – 20 000 korun

Nad jedno promile 25 000 – 50 000 korun

Odmítnutí dechové zkoušky 25 000 – 50 000 korun

Co cyklistům hrozí za alkohol:

Cyklista o řidičský průkaz přijít nemůže, ani o trestné body.

Co dělá alkohol:

I lehce podnapilý člověk si neuvědomuje možná rizika a snadněji je podhodnotí. To znamená pozdější reakci a delší brzdnou dráhu. Alkohol zvyšuje nejen agresivitu a přeceňování řidičských schopností, má i vliv na periferní vidění řidiče.

Zdroj: Policie ČR, BESIP (ibesip.cz)