Antigenní testy, které školám dodal stát, hlasitě kritizuje středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN). O testování dětí se intenzivně zajímá už několik týdnů – a po konzultacích s odborníky má jasno: PCR testy jsou nepřesné do té míry, že jejich výsledek neznamená žádnou jistotu. Ať už je pozitivní, nebo negativní – přičemž u dětí, pro něž je typická nízká virová nálož, je vcelku pravděpodobné, že nákazu neodhalí.

Jiná možnost? Existuje!

Testy dodané státem hejtmanka navíc vnímá jako neohleduplné: vzorek se totiž získává v přední části nosu, což u leckterých vyvolává obavy a nepříjemné pocity. Doporučuje tedy postup, který kraj už vyzkoušel v takzvaných předurčených školách, navštěvovaných dětmi zdravotníků, hasičů, policistů a dalších potřebných profesí i v době, kdy byly ostatní školy zavřené: použít cucací testy s následnou analýzou v laboratoři metodou PCR. Ano, cena je vyšší – podle propočtů Peckové však jen zdánlivě. Když vyčíslila náklady na testování 500 dětí po dobu jednoho týdne – na antigenní testy jsou potřebné dvě sady, kdežto PCR stačí jeden – a připočetla platby zdravotní pojišťovny za další PCR testování v případě pozitivního výsledku, dospěla k závěru, že testovat rovnou metodou PCR je nejen příjemnější a pohodlnější, ale nakonec vyjde levněji. Jen by se to muselo platit z jiné ka(p)sy; představitelé státu se rozhodli jít jinou cestou.

Hned v pondělí se PCR testy rozhodla nabídnout základní škola Magic Hill v Říčanech. Využila toho třetina žáků, konstatovala jednatelka školy Martina Olivová. „Nemusí tak na čtvrteční test – a pro rodiče je to mnohem jistější a komfortnější záležitost,“ shrnula souvislosti.

Ve velkém se PCR testování chystají rozjet v Kladně. Zkušebně ukážou dětem, že místo výtěru horních cest dýchacích může mít testování podobu jednoho zábavného plivnutí. Navíc bez obav, že výsledek bude třeba ještě nějak dodatečně ověřovat. Rada města v pondělí kývla na návrh primátora Milana Volfa (Volba pro Kladno), že město zaplatí dva týdny zkušebního testování: od 19. do 30. dubna. Nakoupí bezmála 6,5 tisíce testů za 965 tisíc korun včetně DPH.

Pak dostanou rodiče na výběr, aby za každé dítě řekli, co si pro ně přejí: buď dvakrát týdně opět šťourání v nose, což je nebude nic stát, nebo jednou týdně plivnutí: to přijde na 150 Kč. Sám Volf má z vlastní zkušenosti jasno: „Ještě desítky minut po stěru pociťuji štípání a svědění v nose; nedokážu si představit, jak se děti za těchto podmínek mohou soustředit na výuku.“ Mluvčí magistrátu Lenka Růžková Deníku řekla, že město se k testování rozhodlo samo; jeho představitelé nevědí o tom, že by zatím něco podobného chystali jinde. Je to reakce na zkušenost ředitelů škol, jež řada rodičů žádala, aby mohla svým dětem zaplatit jiné testovací sady, než jsou ty státem dodané „šťourací“. „Říkají, že tohle jejich dítě dělat nebude – a mluvili jsme i s rodiči dítěte, které má alergii; pro ně je nechat se vyšťourat hrozná představa,“ poznamenala Růžková.

Město podle jejích slov vychází ze zkušeností s testováním v předurčených školách, které v březnu zorganizoval kraj. V Kladně šlo o školu v Norské ulici a školku ve Vašatově. Přesně to, co se tam už osvědčilo v režii kraje, nyní objednává magistrát; také od laboratoří Spadia Lab. „Podle zkušenosti z těchto škol s tím děti nemají problém – a ještě je to baví,“ řekla Růžková Deníku.

Speciální školy moc zájmu nejeví

Ve čtvrtek by také hejtmanka Pecková měla navrhnout středočeským radním objednání PCR testů pro školy speciální (pro třídy navštěvované dětmi s různými formami poruch a handicapů). V těch zatím krajský úřad dělal průzkum zájmu – a ten se jeví poměrně vlažný: ze 105 odevzdaných dotazníků bylo jednoznačně pro jen 15 odpovědí. Hejtmanka však nemá pochybnosti: právě cucací testy jsou pro tyhle děti ideální. Stejné přesvědčení Deníku potvrdil i představitel jedné z oslovených škol: Ludvík Vožeh, ředitel Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Rakovník.

Zájem škol se speciálními třídami o PCR testování



Byly osloveny školy, které mají speciální třídy (dle §16 odst. 9 školského zákona); z celkového počtu 105 odevzdaných dotazníků vyplývá následující:

- 77 škol upřednostňuje dodané antigenní testy;

- 13 škol vyhodnotilo nejvhodnější formu kombinaci antigenního testu a PCR testu (počet PCR testů je v tomto případě 412 kusů)

- 15 škol by využilo PCR testů (celkový počet je 655 testů)



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje