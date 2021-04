Přemysl Povondra, výtvarník z Kladna

Přemysl Povondra (78), malíř, výtvarník, Kladno.Zdroj: Deník/Redakce

Jak vnímáte celou situaci v česko-ruských vztazích?

Je to takové zvláštní. My jsme v tom sice vyrůstali, ale já se v tom nyní nedokážu dost dobře zorientovat. Jedno je jisté, že my jako země jsme vždy byli jen trpaslík. Ať už jsou to česko-ruské vztahy, nebo česko-anglicko-americké nebo česko-čínské. Vždy si nás někdo podmaní. Já tvrdím, kdo si nás rychle vytuneluje, za tím jdeme. Když se podíváte, jak skončila Poldovka, plzeňská škodovka a další. V republice už nám prakticky nic nepatří. A pro Rusy jsme byli vždycky jen malý drobeček.

Co očekáváte, že v neděli řekne prezident Miloš Zeman k zjištění Bezpečnostní informační služby o Vrběticích?

Nemám vůbec představu, co by mohl prezident Zeman říct. Pokud BIS něco vyšetří, tak to bude přesně tak, jak si bude někdo přát. Názory všech těchto lidí se mění tak, jak se mění jejich nadřízení. Politika je naprosto zvláštní parketa a já už jsem se o ni přestal zajímat. Všichni mladí lidé, kteří jsou u moci, naprosto přesně vědí, jak a co se má dělat a my staří do toho zkrátka nemáme co mluvit. Oni musí ukázat nám, starým dědkům, jak se má vládnout.