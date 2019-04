Nyní by mohlo dojít k tomu, že kontrolní výbor krajského zastupitelstva bude přezkoumávat všechny externí dohody. Nikoli jen ty z kanceláře hejtmanky, ale komplet; z celého úřadu. Ovšem – stane se tak doopravdy?

Opozice chce znát jména

Věc vzbudila velký ohlas v médiích i mezi politiky poté, co server Seznam zprávy zveřejnil získané pracovní výkazy externistů. Jako předmět činnosti jsou v nich uvedeny například činnost podle zadání hejtmanky, sledování aktuálního dění a poskytování zpětné vazby či monitoring časopisů.

Středočeská opozice se na spolupracovníky kanceláře hejtmanky zaměřuje už pár měsíců – a trvá na tom, že chce vědět, zač přesně kraj platil. A hlavně: komu. Stěžuje si, že se detailní kontrolu těchto externistů nepodařilo prosadit v rámci činnosti kontrolního výboru krajského zastupitelstva: návrh nezískal potřebnou podporu. S tím má problém třeba předseda klubu krajských zastupitelů STAN Věslav Michalik. „Ukazuje se, jak je škodlivé, pokud nemá opozice v kontrolním výboru většinu. Pak jsou jeho možnosti efektivní kontroly zvláště omezené: v zásadě se nejedná o výbor kontrolní, ale zametací, který má za úkol zametat nepříjemné věci pod koberec,“ pohoršuje se.

Poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09) dokonce oznámil, že podle informací Seznamu chce podat trestní oznámení, aby na jeho základě státní zastupitelství posoudilo, zda nemohl být spáchán trestný čin. Jeho ohlášený krok hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), která má nyní mateřskou pauzu, v úterý označila za nátlak na krajský úřad i přímo na ni.

Nepravdy a lži, říká ANO

Jakýmsi symbolem kauzy se stalo téma „analýzy hudebních festivalů za 45 tisíc korun“. To je podle Hermana ukázkovým příkladem manipulace. „Ta osoba pracovala v objemu 900 hodin, z čehož monitoringu hudebních festivalů bylo podle výkazů věnováno 21 hodin ve dvou měsících. Odměna za ty dva měsíce činila deset tisíc korun,“ zdůraznil Herman. „Že kraj platil 45 tisíc za analýzu hudebních festivalů, je lež,“ prohlásil. Podle náměstka hejtmanky Gabriela Kovácse (ANO) takto podané informace neumožňují lidem udělat si správný obrázek a poškozují dobré jméno kraje. „Doufám, že krajský úřad se prostřednictvím svého ředitele ohradí,“ naznačil Kovács, jak by podle něj měli úředníci postupovat.

Herman dále zopakoval dřívější argumenty, že v roce 2017 bylo třeba řešit situaci vyvolanou odchodem části někdejšího týmu po volbách v roce 2016 a zajistit fungování odboru včetně řešení nových úkolů, jakými byly například přípravy změny systému podpory kulturně-společenských akcí nebo přípravy oslav stého výročí vzniku Československa. „Když v tiskovém oddělení zůstali dva lidé, museli jsme to nahonem řešit dohodami,“ konstatoval.

Ke stým narozeninám republiky kraj připravoval i reprezentativní publikaci a řadu akcí, připomněl Kovács na středečním setkání zástupců středočeského klubu ANO s novináři. „Jen podklady pro tento projekt 100 let státnosti představují 5,5 tisíce stran,“ připomněl, že konkrétní výsledky spolupráce s externisty lze dohledat. Nechal dokonce nanosit na stůl 11 balíků papíru do tiskárny po 500 listech. „Taková je to hromada,“ ukázal.

Kontrolu ano, ale pro všechny

Nyní politici z ANO volají po tom, aby kontrolní výbor zastupitelstva prověřil, zda se i na dalších odborech krajského úřadu najdou podobně viditelné výstupy ze spolupráce s externisty. Včetně těch, jejichž politické vedení měli před rozpadem povolební koalice v říjnu 2017 pod palcem radní z řad ODS a STAN. „Někteří zastupitelé mají krátkou paměť,“ podotkl na adresu kolegů vystupujících s kritikou externích smluv radní Robert Bezděk (ANO). „Máme zprávy, že některé dohody od našich kritiků jsou na stejné úrovni, jako ty kritizované,“ potvrdil Herman, oč se má jednat: ti, kteří dnes vystupují s výhradami, by prý mohli čelit prakticky totožným výtkám.

Ve středu Herman nečekaně vyrukoval s výzvou k plošné kontrole činnosti externistů, přičemž by se měly řešit skutečné výstupy. Ivo Šanc (STAN) by jako předseda kontrolního výboru měl svolat mimořádné jednání kontrolního výboru zaměřeného výhradně na kontrolu dohod. A neřešit výkazy, ale konkrétní výsledky: kde je vidět práce, za niž krajský úřad zaplatil?

Prověřit dohody z oboru kancelář hejtmanky navrhoval Šanc na jednání kontrolního výboru už v minulosti. Tehdy neuspěl – především kvůli nesouhlasu zástupců ANO stavících se proti. „Kolegové nechtěli být nástrojem toho, aby si opozice honila triko,“ vysvětlil ve středu Herman novinářům původní postoj. S tím, že když nyní ANO vyzývá Šance k prověření všech smluv – důležité je, že všech – důvody být proti už nejsou.

„Pokud má Ivo Šanc podezření, ať tedy koná,“ potvrdil náměstek Kovács, jaké je nynější stanovisko týmu ANO. „My budeme chtít, aby se dohody prověřily všechny – a podporujeme, ať kontrolní výbor koná,“ zopakoval, že velká kontrola práce dohodářů má nyní zelenou. S tím, že cílem není nikoho skandalizovat, ale vše důkladně zkontrolovat. Vše; nikoli pouze něco.

Teprve se bude rozhodovat

Jak se situace vyvine a zda přichází doba zmírňování napětí mezi středočeskými politiky, ukáže teprve čas. Jak se k výzvě ANO postaví, si Šanc chce ještě rozmyslet. „Ve svolání mimořádného jednání ale nevidím v tuto chvíli moc velký smysl,“ reagoval bezprostředně. S dodatkem, že kontrolní výbor už přece jednou rozhodl, že se věcí zabývat nebude – a již loni v červnu krajský úřad také jasně uvedl, že konkrétní jména pracovníků neprozradí. Argumentuje tím, že bez jejich předchozího souhlasu to není možné.

Šanc navíc namítá, že se namátkovým prověřením anonymizovaných měsíčních výkazů práce některých externistů pracujících pro kancelář hejtmanky přesvědčil, že ve velké většině případů bude těžké nebo nemožné s odstupem prověřit množství a kvalitu skutečně provedené činnosti. Připomněl také, že on sám byl v roce 2017 před rozpadem středočeské koalice radním zodpovědným za oblast životního prostředí – tedy včetně odpadového hospodářství. V té souvislosti ho zaujaly údaje o dohodáři evidovaném na anonymizovaném dokumentu pod číslem 5677, který se podle těchto lejster měl vedle dalších témat zabývat i nakládáním s odpady. „O existenci této dohody s odměnou 50 tisíc korun měsíčně a o působení a výsledcích tohoto člověka jsem jako věcně příslušný radní nikdy nebyl informován,“ uvedl s tím, že nic neví ani o přínosech spolupráce s touto jemu neznámou osobou. Stejně jako nemá ponětí, kdo od ní měl práci přebírat.