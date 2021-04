„Slouží pro aktivní odpočinek i den plný zábavy především pro rodiny s dětmi,“ zve Linda Dlouhá ze Středočeské centrály cestovního ruchu. Tentokrát vlastně „do vlastního“: areál má na starost právě krajská turistická centrála.

Projít se, projet, zaskákat i zacvičit

„Dosud byla otevřena pouze cyklostezka, která se díky letošní zimní nadílce přeměnila v upravenou běžkařskou stopu. A po téměř půlroční odmlce lákají k návštěvě i dosud uzavřené venkovní atrakce,“ upozornila Dlouhá, že vedle cyklostezky se vyplatí přijet také za dětským hřištěm s trampolínami, bludištěm či malým lanovým centrem, minizoo nebo za rozhlednou s výhledem na královský hrad Bezděz. „Rodiny s dětmi se pak mohou projít ještě po naučné stezce – a zarytí sportovci si zacvičit na workoutovém hřišti,“ upozornila Dlouhá na šíři nabídky. Lokalita navíc nabízí i další lákadla: nedaleko se nachází také areál zvoucí milovníky benzinu k cestě za zážitky asfaltových okruzích, terénních tratích i offroad polygonu; konají se tam ale i další rozmanité akce – a nejen sportovní.

Středočeská centrála cestovního ruchu nicméně zve na Vrchbělou především rodiny s dětmi. Pro ně je na sezonu vše perfektně nachystáno, slibuje vedoucí areálu Petra Marešová. „Dětské prvky prošly pravidelnou údržbou a revizemi a jsou tedy bezpečně připravené pro naše malé návštěvníky. Rozhledna též prodělala údržbu – a stezky jsou průběžně čištěny a zajištěny pro všechny sportovní nadšence, in-line bruslaře i jezdce na kolech či koloběžkách,“ pochlubila se Marešová. A může toho nabídnout ještě více. „V lednu se v naší zoo narodily další čtyři krásné kamerunské kozičky. I zde se v průběhu sezony budeme snažit nově postavit domečky a zvelebit jejich výběhy. Už se moc těšíme, až tu návštěvníky opět přivítáme,“ připomněla. V minizoo dále návštěvníci uvidí kozy holandské (jež leckdo vnímá tak, že to jsou spíš pejskové v kozím těle) a české krátkosrsté, pávy, pštrosy a ovce.

Pro zmiňované jezdce na kolečkových bruslích či koloběžkách i na kolech, což si vše je možné půjčit v místním hotelu Relax, jsou k dispozici dvě udržované dráhy o délce 7,5 kilometru – přičemž mezi oběma samostatnými okruhy je možné přejíždět. „Oddechnout si umožňuje několik odpočinkových ploch umístěných podél stezek. Další přidanou hodnotou je nádherná okolní krajina Podralska, která tvoří ideální kulisu sportovním výkonům. Pro ty návštěvníky, kteří by chtěli zhlédnout celý areál a jeho okolí z výšky, je tu rozhledna vysoká 27 metrů s vyhlídkovou plošinou ve 22 metrech,“ připomněla dále Dlouhá.

Místo s historií nechtěného dítěte

Vrchbělá je výjimečná nejen širokou nabídkou aktivit, ale také historií svého vzniku. „Areál byl vybudován na území bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko, s výstavbou se začalo v roce 2010 – a poslední úpravy proběhly v roce 2016,“ přiblížila Dlouhá postupný rozvoj s doplňováním různých atrakcí. Jak však naznačila vedoucí areálu Marešová, s drobnějším vylepšováním se pokračuje neustále.

Projekt rozjel někdejší hejtman David Rath (tehdy ČSSD) – a jeho nástupci mu to v minulosti opakovaně vyčítali; hovořili „neblahém dědictví“ jeho éry, které pro kraj představuje zbytečnou zátěž. Dokonce se v minulém volebním období uvažovalo o tom, že hotel Relax s okolím by kraj nabídl k prodeji – zabránilo tomu ale zjištění, že v takovém případě by musel vracet evropské dotace, jež na vybudování získal.