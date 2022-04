Oznámil to mluvčí kraje David Šíma po středečním jednání krajského krizového štábu, který posoudil nynější vytížení těchto pracovišť, často označovaných jako KACPU.

Nově, a to s platností od soboty 30. dubna, budou tři zmiňovaná centra v provozu od osmé hodiny ranní, přičemž v pracovních dnech zavřou v 17 hodin a o víkendu o dvě hodiny dříve: v 15.00. Běženci, kteří přijdou mimo tento čas, však nezůstanou na ulici: je připraveno nouzové přístřeší, kde mohou počkat na dobu, kdy bude centrum standardně otevřeno a na místě přítomni úředníci vyřizující registraci a další administrativní nezbytnosti. Tak to funguje už nyní, kdy mají KACPU ve zmiňované trojici středočeských měst zavřeno přes noc: v provozu jsou aktuálně v době od 7.00 do 21.00.

Hejtmanka Petra Pecková (STAN), která je současně předsedkyní krajského krizového štábu, zvažovanou změnu ohlásila už na pondělním jednání krajského zastupitelstva. S tím, že definitivní rozhodnutí bude přijato na jednání krizového štábu – což se také stalo. „Dlouhodobě se vytíženost krajských asistenčních center snižuje, není tedy nutné zachovávat tak rozsáhlý provoz náročný především na lidské zdroje,“ konstatovala. Připomněla, že kraj bude i nadále sledovat vytíženost asistenčních center, přičemž chce vyhodnotit, zda má smysl, aby zůstávala v provozu všechna. Možná by jich stačil nižší počet – zvláště když kraj společně s hlavním městem ještě provozuje další KACPU v pražských Vysočanech. „Chci věřit, že nebude nutné činnost center opět posilovat kvůli pokračující válce na Ukrajině – ale samozřejmě jsme na to vždy v případě potřeby připraveni,“ zdůraznila hejtmanka.

Trojice KACPU fungujících ve středočeských městech během úterka dohromady řešila registraci 115 uprchlíků; zajistit ubytování potřebovalo 20 z nich. Od začátku svého fungování takzvaně odbavila celkem 24 634 lidí. Dokonce 78 800 uprchlíků již prošlo společným asistenčním centrem v pražských Vysočanech. V úterý se tam registrovalo 562 běženců, z nichž zajistit ubytování bylo třeba 75. Dalších 22 lidí odcestovalo autobusem z Prahy k registraci na jiném pracovišti.

Stejně jako fungování KACPU se zkrátí také provozní doba středočeské infolinky pro uprchlíky na telefonním čísle 226 288 400. Ta bude dostupná během všedních dnů od 8.00 do 17.00 a o víkendech od 8.00 do 15.00. Středočeský kraj ji provozuje ve spolupráci se společností Chytrá péče v profesionálním call centru, kde jsou k dispozici také tlumočníci do ukrajinštiny.

Aktuálně je ve středních Čechách evidován zhruba každý sedmý uprchlík z těch, kteří získali víza opravňující k pobytu v České republice. Těch bylo vydáno 310 tisíc – a 45 848 z nich má středočeskou adresu.