Zájemci uvidí koordinační dispečink

Vedle prohlídky vystavených autobusů, které představí jednotliví dopravci jezdící v rámci dopravního systému PID neboli Pražské integrované dopravy (k níž již patří i autobusy jezdící po naprosté většině území Středočeského kraje – a zbývající oblasti se připojí co nevidět), je připravena nabídka, kvůli níž někteří z opravdových dopravních fajnšmekrů možná nebudou moci ani dospat: zájemci dostanou možnost zúčastnit se komentované prohlídky koordinačního dispečinku.

Určitě je bude zajímat nejen to, jak toto pracoviště funguje standardně, ale především jak si umí poradit s řešením mimořádných událostí většího rozsahu, aby dopady na cestující byly co nejmenší – ať už jde třeba o sněhovou kalamitu nebo dejme tomu o delší uzavírku některého z hlavních tahů kvůli vážné dopravní nehodě. Nebo jak se v době poslední koronavirové vlny, spojené s masivními personálními výpadky řidičů kvůli covidu, díky přesunům dostupných autobusů koordinovaných dispečery dařilo pokrýt zajištění většiny spojů na drtivé většině linek. Přičemž mezi příznivci dopravy to může zaznít opravdu nahlas a s patřičným respektem: ve chvíli, kdy ke kolapsu veřejné dopravy nebylo daleko, tohle vážně představovalo frajeřinu v tom nejkladnějším slova smyslu. A nasazení běžných šoférů i dalších pracovníků dopravních firem, kde často patřičná oprávnění umožňující usednout za volant (jakož i praxi) mají i technici či manažeři, bylo vskutku mimořádné. Nejen pánové, ale i dámy prokázali, co dokáže stavovská čest autobusáků.

Svezení k pamětihodnostem i jen tak

Koronavirové útrapy jsou nyní zapomenuty: teď se chystá oslava svátku autobusů. S představením jednotlivých vozidel včetně jejich odlišností a zajímavostí. Samozřejmě se uskuteční také nostalgické jízdy historickými autobusy; chybět nemohou pamětnické skvosty Škoda 706 RO a RTO-LUX nebo ikarusy, ale i různé modely se značkou Karosa. Zájemci se budou moci svézt třeba jen tak, pro zážitek po (polo)okružní trase – nebo nechat dopravit na turisticky zajímavá místa v okolí. Jezdit se bude třeba do Brandýsa nad Labem se zvýhodněným vstupným pro návštěvu Oblastního muzea Praha-východ, k Chvalskému zámku – a pochopitelně také k chrámu příznivců veřejné dopravy: střešovické vozovně s doprovodným programem v tamním Muzeu MHD. K vidění bude ale třeba i autobus přebudovaný na učebnu pro programy v oblasti bezpečnosti silničního provozu.