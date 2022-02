„Očekávám, že jde o desítky milionů korun,“ řekl Vácha v rozpravě k plánu práce kontrolního výboru krajského zastupitelstva. S tím, že je na místě pověřit právě kontrolní výbor a jeho předsedu Roberta Bezděka (ANO), aby zajistil vyčíslení konkrétní částky. „Budeme vědět, co to způsobuje našim organizacím,“ poznamenal.

Deníku Vácha později upřesnil, že podle jeho odhadů se jedná o sumu od 30, spíš 35 milionů korun výš. V oblasti školství ví od jara 2020 o pěti projektech s pozastaveným financováním, jež by měly být placeny jak z evropských peněz prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, tak i národními dotacemi z ministerstva zemědělství (které podporuje zemědělské školy). Konkrétně zmínil modernizaci učeben v Benešově, rozvoj infrastruktury pro odbornou přípravu v Nymburce či Školní statek Středočeského kraje. I v případě pozdějšího vyplacení peněz vidí Vácha problém: nejen kvůli zdržení, ale i zdražení; v souvislosti se znehodnocením peněz inflací.

Překvapení nad tím, co se má podle Váchova podnětu zkoumat, netajil z opozičních lavic předseda zastupitelského klubu ANO Martin Herman. Střet zájmů? „Dnes jsme se odmítli zabývat střetem zájmů náměstka hejtmanky Věslava Michalika,“ prohlásil na pondělním jednání krajských zastupitelů. Odkazoval tím na fakt, že hlasy koaličních zastupitelů byl z programu jednání vyřazen bod navrhovaný opozicí, a to hlasování o odvolání náměstka hejtmanky z řad STAN, kdy právě nařčení ze střetu zájmů představovalo jeden z argumentů. Když se neřešil jeden střet zájmů, proč by se měl řešit jiný, podivoval se Herman.

Úkol pro kontrolní výbor?

Vácha má ale jasno: jestliže krajské organizace mají v návaznosti na střet zájmů Andreje Babiše problém s čerpáním dotací a zadáváním veřejných zakázek, je třeba říci, co to znamená pro obyvatele Středočeského kraje. „Když se ukáže jiný střet zájmů, jeho dopady vyčíslíme také,“ konstatoval radní.

Plánuje, že nyní pošle Bezděkovi e-mail s podnětem pro kontrolní výbor – a pokud bude třeba, může se tímto tématem krajské zastupitelstvo ještě zabývat na příštím zasedání; to je plánováno už na 28. února. A Bezděkova slova naznačují, že právě na to asi dojde. „Kontrolní výbor je kontrolní orgán Středočeského kraje. Pokud nám budou dány úkoly zastupitelstvem, budeme je plnit,“ uvedl předseda kontrolního výboru. S tím, že je třeba dostatečně ujasnit, jaké je vlastně zadání.

Navázal pak Michael Pánek (ODS), který stojí v čele finančního výboru zastupitelstva. Připomněl, že hlavní činností kontrolního výboru má být kontrola plnění usnesení. Na finanční hospodaření by se podle jej měl zaměřovat spíš finanční výbor. Nicméně Pánek uvítá, jestliže požadovaný přehled nevyplacených dotací připraví kontrolní výbor. Připomněl v té souvislosti, že Bezděk je uvolněným předsedou, tedy tuto práci vykonává jako zaměstnání – a má tudíž více času i vyšší odměnu než on, jenž je předsedou neuvolněným. „My se budeme moci věnovat jen hospodářským dopadům,“ prohlásil Pánek za finanční výbor.

Babiš střet zájmů odmítá

V souvislosti s debatou středočeských zastupitelů o údajném nevyplácení dotací v případě, že jako dodavatel zakázky byla vybrána některá z firem koncernu Agrofert, Deník oslovil jeho tiskového mluvčího Pavla Heřmanského. „Nevíme, o čem pan radní mluví,“ reagoval s tím, že společnost žádnou škodu nezpůsobila. „Podnikáme eticky v souladu s právem České republiky a Evropské unie. Nejsme si vědomi, že bychom se dopustili porušení jakýchkoli dotačních podmínek,“ zdůraznil v písemném vyjádření.

Sám Babiš střet zájmů dlouhodobě odmítá a rozruch kolem něj vnímá jako humbuk politických odpůrců. Trvá na tom, že on se svou bývalou firmou už nemá nic společného a vyhověl všem zákonným ustanovením – jež ostatně byla stejně přijata speciálně jen kvůli němu.