„Ta s tím ale nemá nic společného,“ poznamenala. „Rozdíl je hlavně v tom, že jsem tehdy měla starost jen sama o sebe – a teď mám rodinu,“ vysvětlila.

Žije se poněkud jinak

Najde i další rozdíly. Třeba v autě: je tam víc různých asistentů, senzorů a systémů pomáhajících při řízení. Zato v kabelce jí elektroniky ubylo: nepotřebuje už hudební přehrávač ani navigaci do auta. Vše obstarají aplikace v mobilu, který má dnes možnosti jako tehdejší počítače. Když se pak zamyslí víc, napadá ji zmínit proměny módy. Vzápětí to ale bere zpět: vlastně si nějaké zásadní rozdíly nevybaví. „Jen drobnosti – jako třeba ponožky nebo to, že muži přestali chodit ověšení těmi otřesnými ledvinkami,“ poznamenala paní Jana.

K oblékání se nicméně vrací v souvislosti s generací svých rodičů. Na nich samotných i na jejich přátelích pozoruje, že na sebe dbají snad víc, než když byli o oněch 15 let mladší. A není to jediná změna. „Řekla bych, že jsou v důchodu aktivnější, mají větší zájem o různé akce, kulturu i výlety a setkávání s přáteli. A občas si koupí i knížku, což dřív nedělali,“ připomněla Jana. Právě na tom, jak bydlí rodiče, ukazuje spíše než na vlastní domácnosti další změny. Nepřibyl počítač; ten už měli tehdy – byť ten původní už dávno dosloužil – pořizovala se však myčka (a také montovaly pákové baterie v koupelně i u dřezu v kuchyni), kvůli změně systému vysílání byla nutností nová televize… Mimochodem: na obrazovce se sledují docela jiné věci: tehdejší reality show odvál čas a rodiče sledují hlavně naučné pořady o přírodě, z historie – a kvůli zájmu vnuků také pořady o technice. „To všechno je ale vývoj; nemyslím, že by to mohlo souviset s Evropskou unií,“ míní žena, která soudí, že kromě pokroku techniky mění její život především role matky a manželky.

Přibývá lidí i roků života

Rozdíly jsou vlastně větší, než by jeden čekal. Za posledních 15 let se však změnil nejen způsob života, ale i samotné střední Čechy. Přibylo obchodů a jiné zas zmizely, objevily se nové průmyslové zóny, cestovat většinou lze v mnohem modernějších vlacích či autobusech. Například. Jen ty silnice jako by zůstaly beze změny…

Vyrostly i nové obytné čtvrti; hlavně v nejbližším okolí metropole. Počet obyvatel Středočeského kraje se – zvlášť v souvislosti se stěhováním – zvýšil z 1,23 milionu na současných 1,37 milionu. Nejnověji Český statistický úřad eviduje 1 369 332 Středočechů přihlášených k pobytu. Věk se navíc prodlužuje. Takzvanou naději dožití vypočtenou statistiky mají nynější miminka zhruba o tři roky delší, než děti narozené v době, kdy se naše země stala součástí Unie. Z hodnot pro sledované obce s rozšířenou působností nicméně vysvítají značné rozdíly mezi regiony – přičemž jednoznačně nejlépe si při sledování podle všech kritérií stojí Říčany na Praze-východ. A obecně nejbližší okolí metropole společně s Mladoboleslavskem.

Aktuální naděje dožití při narození a rozdíl proti dětem narozeným před 15 lety

Region obce s rozšířenou působností Muži Ženy Benešov 75,95 (+3,14) 82,03 (+3,14) Beroun 75,87 (+3,41) 81,67 (+2,43) Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 76,57 (+3,64) 81,45 (+2,40) Čáslav 74,62 (+1,08) 81,28 (+1,07) Černošice 77,14 (+3,32) 82,38 (+2,67) Český Brod 76,12 (+3,62) 80,74 (+2,19) Dobříš 76,75 (+3,82) 81,62 (+2,07) Hořovice 75,45 (+2,82) 80,97 (+2,74) Kladno 75,35 (+3,06) 80,72 (+2,27) Kolín 75,74 (+2,95) 81,76 (+2,84) Kralupy nad Vltavou 75,89 (+3,92) 81,13 (+1,49) Kutná Hora 75,18 (+2,36) 81,72 (+2,62) Lysá nad Labem 75,15 (+3,53) 80,26 (+2,74) Mělník 75,36 (+2,76) 80,80 (+2,20) Mladá Boleslav 76,61 (+3,17) 82,01 (+2,24) Mnichovo Hradiště 75,81 (+3,60) 82,30 (+2,83) Neratovice 75,89 (+2,97) 80,89 (+2,25) Nymburk 74,61 (+2,42) 81,47 (+2,69) Poděbrady 76,30 (+2,85) 81,57 (+1,87) Příbram 75,40 (+3,27) 81,33 (+2,23) Rakovník 75,65 (+3,51) 81,07 (+2,66) Říčany 77,44 (+4,44) 82,44 (+3,17) Sedlčany 75,57 (+2,93) 81,41 (+2,86) Slaný 74,83 (+3,32) 79,79 (+1,24) Vlašim 75,69 (+2,60) 80,98 (+2,43) Votice 74,18 (+3,61) 79,70 (+1,83)

Zdroj: Český statistický úřad; porovnání hodnot pro oblasti obcí s rozšířenou působností v období let 2003–2007 a 2013–2017