Střední Čechy – Neradostnou informaci v souvislosti s onemocněním spalničkami zveřejnila v pátek ředitelka protiepidemického odboru středočeské hygienické stanice Lilian Rumlová. Od minulého týdne se počet potvrzených případů spalniček zvýšil v kraji o pět – a od začátku roku se již vyšplhal na 27.

Na infekčních odděleních nemocnic skončily čtyři děti ve věku do jednoho roku, tři děti mezi jedním a čtyřmi roky, tři děti ve věkovém intervalu od 10 do 15 let, jeden mladistvý pacient a 16 dospělých. Ti tedy zaujímají zhruba poloviční podíl. „Onemocnění byla hlášena v okresech Praha-západ, Praha-východ – v obou případech po šesti – dále po čtyřech v okresech Mělník a Nymburk, po dvou mají Kladno, Rakovník, Příbram a jeden Kolín,“ uvedla Rumlová. Na Benešovsku, Berounsku, Kutnohorsku a Mladoboleslavsku zatím onemocnění nebylo hlášeno.