Benešov po prověrce výkonů úředníků sloučil své odbory

Benešov - Od začátku května pracuje Městský úřad v Benešově efektivněji, než před tím. Tvrdí to vedení města a jako důkaz přidává informaci o sloučení čtyř odborů do dvou. Projednala a schválila to v rámci nové organizační struktury rada města.

Radnice v Benešově. | Foto: Zdeněk Kellner

Celý proces přitom vychází z výsledků auditu, který si po svém nástupu na radnici, na začátku roku, objednalo nové vedení města z ČSSD a ANO 2011. „Hlavní část zmiňované analýzy se zaměřila na samosprávu," připomněla tajemnice Městského úřadu Benešov Miluše Stibůrková s tím, že státní správa, kterou úřad také zajišťuje, je velice dobře měřitelná. Také proto, že Benešov je už od roku 2011 zapojený do procesu takzvaného benchmarkingu. „Troufnu si proto říci, že státní správa u nás v Benešově pracuje tak, jak má," tvrdí Miluše Stibůrková. Hledání vlastní cesty Složitěji se však podle tajemnice hodnotí práce úředníků v samosprávě. Už také proto, že se těžko dají porovnávat situace v jednotlivých městech. Každé sídlo si totiž hledá svou vlastní cestu. Některá používají při řešení různých agend organizační složku, jiné příspěvkovou organizaci a další třeba obchodní společnost. Jsou ale i taková města, jimž agendy zpracovávají přímo sami úředníci. „Proto je pro mě velice těžké, přesto, že práci úředníků konzultuji s tajemníky obdobných měst, se někde ve způsobu hodnocení úředníků potkat," vysvětlila tajemnice Městského úřadu v Benešově Miluše Stibůrková. Benchmarking je nepřetržitý, systematický proces porovnávání a měření produktů, procesů a metod organizace s těmi, kdo byli uznáni jako vhodní pro toto měření, za účelem definovat cíle zlepšování vlastních aktivit. Zdroj: Wikipedia Od auditu si podle ní město slibovalo zejména to, že zhodnotí výkonnost práce úředníků v samosprávě, doporučí nebo nedoporučí fúze některých odborů, nebo kvůli zefektivnění práce doporučí dokonce nějaké nové oblasti, kudy by se samospráva měla vydat. „Proto se snížil počet odborů. Ze čtyř jsme udělali dva," potvrdila tajemnice Miluše Stibůrková. Z někdejšího odboru investic a dotací a odboru správy majetku vznikl odbor rozvoje a správy majetku. Ten je pro chod Benešova strategicky nejdůležitější. Nové pravomoci odboru Nově vznikl i odbor správních agend. Ten ale řeší záležitosti státní správy. Odbor nyní vyřizuje záležitosti někdejšího odboru správních věcí a odboru dopravy. Nově má v pravomoci i vyřizování občanskoprávních přestupků. Při tom však zůstalo zachováno oddělení dopravy s dopravně správními agendami. Zůstalo tam vyřizování řidičských průkazů, technických průkazů a hlavně také dopravních přestupků. „Vedoucí tohoto oddělení, tím, že není vedoucím odboru, sám vykonává tuto agendu," připomněla Miluše Stibůrková. Seznam odborů na Městském úřadě v BenešověOdbor ekonomiky a finančního řízení

Odbor vnitřních věcí

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor správních agend

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor výstavby a územního plánování

Odbor životního prostředí

Odbor školství, kultury a sportu

Odbor rozvoje a správy majetku

Autor: Zdeněk Kellner