Běžné respirační infekce zatím nechávají Středočechy na pokoji

Akutních respiračních infekcí, jejichž vývoj hygienici tradičně sledují od podzimu do jara v souvislosti s mapováním postupu chřipky, ve středních Čechách ubylo. Dalo se to očekávat v souvislosti s poměrně striktními opatřeními zavedenými proti šíření koronaviru; jakékoli jiné zjištění by za nynější situace bylo možno považovat za nepříjemné překvapení.

Ilustrační foto | Foto: pixabay.com