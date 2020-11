Kamerový systém určený k posílení bezpečnosti zachycením přestupků, jež se následně s řidiči řeší ve správním řízení, se zde v pilotním projektu osvědčil. Jakmile se informace o využívání kamer rozkřikla, prohřešků výrazně ubylo. Správě železnic to dalo podnět k instalaci inteligentních kamer na dalších 14 místech. Alespoň pro letošek. Mění se však i řada jiných přejezdů.

Přibývají světla i závory

Zlepšení bezpečnosti, které ocení cestující i řidiči z Kolínska, připomíná ředitel Správy železnic Jiří Svoboda v souvislosti s tratí Kolín – Ledečko. Jde o doplnění výstražného kříže zabezpečením se závorami na přejezdu P5909 Kořenice na silnici III. třídy. Obyvatelům Berounska poslouží doplnění výstražných světel závorami na křížení trati Zdice – Protivín se silnicí III. třídy. Na Příbramsku pak stejné opatření v případě trati Březnice – Strakonice a silnice I. třídy; v tomto regionu ještě správci železnic zadali doplnění výstražných křížů světly a závorami na křížení trati Vrané nad Vltavou – Dobříš s místní komunikací. Dále ředitel Svoboda upozornil na doplnění výstražných křížů na trati Rakovník – Bečov nad Teplou, a to hned na dvou místech: na silnicích II. i III. třídy. A v plánu jsou i další projekty; dokonce stavby na tranzitních železničních koridorech, které přejezd nahradí nadjezdem.

S přejezdem postaví i most

Nejnovější záměr na zlepšení zabezpečení ohlašuje Správa železnic pro přejezdy na trati Čáslav – Třemošnice, tedy na pomezí středních Čech a Chrudimska v Pardubickém kraji. Modernizací zde projde trojice úrovňových křížení – a i přesto, že se jedná „jen“ o regionální dráhu, trať číslo 236, budí chystaná akce celorepublikový ohlas. Ne však kvůli tomu, že jde o tři přejezdy prakticky na jedné hromadě: všechny se u zastávky Vrdy-Koudelov vešly na kratičký úsek kolejí. Pozornost budí hlavně s ohledem na auta: jeden z tamějších přejezdů totiž patří k posledním v republice, které jsou na silnicích první třídy pouze osazeny výstražnými kříži; bez dalšího zabezpečení. Výstražné kříže mají i další dva: jeden na silnici III. třídy (III/33724) a druhý na cyklostezce.

Změna spojená s modernizací už je nejen v plánu, ale přímo „na cestě“. Potvrzuje to čerstvě vyhlášené výběrové řízení na zhotovitele. Se zahájením prací se počítá v květnu – a rekonstrukce všech tří přejezdů by podle předpokládaných nákladů měla vyjít na 72 miliony korun. Přejezd na silnici první třídy I/17 dostane zabezpečení nejlepší. Zatímco zbylé dva doplní světelné a zvukové výstražné znamení, zde se navíc objeví ještě bílé světlo takzvané pozitivní signalizace a závory. Ty nejmodernější: ne dřevěné, ale z kompozitního materiálu a zvýrazněné LED diodami. Takové dosud středočeští řidiči mohou znát převážně z cest do Prahy, na Strakonicko či Táborsko.

V souvislosti s očekávanou cenou by nezasvěcený mohl namítnout, že tyhle šraňky by klidně mohly být i ze zlata a osázené brilianty. Skutečnost je však jiná. Součástí projektu je také rekonstrukce železničního spodku a svršku i hned dvou mostních objektů. Most před Koudelovský potok, na kterém se kříží železnice se silnicí I/17, bude kompletně odstraněn a nahrazen železobetonovou konstrukcí z U-profilů. Kvůli jeho budování se počítá s 21denní výlukou na přelomu září a října příštího roku.

Bezpečnost na železničních přejezdech

- Sebelepší zabezpečení nebude nic platné, když je řidič nerespektuje – přičemž ani závory nedokážou zabránit smrtelným nehodám.

- Ačkoli na přejezdy s předstihem upozorňují dopravní značky (ve vzdálenostech 240, 160 a 80 metrů), mnozí řidiči brzdí až na poslední chvíli před kolejemi. Najdou se takoví, kteří na přejezd vjíždí už v době, kdy je v činnosti červené výstražné světlo. Ani závory některé nezastaví: buď je objíždějí, nebo i nadzvedávají.

- Chybou je vjíždět na přejezd ihned, jakmile se závory začnou zvedat; rozhodující jsou červená světla. Může se stát, že kvůli jinému vlaku přijíždějícímu z druhé strany závory zase spadnou a auto na přejezdu uvězní. Když už se tak stane, je nejlepší šlápnout na plyn a závory prorazit: dá se tak počítat s relativně nejnižší škodou a nejmenším ohrožením.

- Pokud auto na přejezdu uvízne a nemůže odjet, je třeba vůz hned opustit a událost nahlásit na linku 158 nebo 112 (společně s číslem přejezdu, které je na zadní straně výstražných křížů ve tvaru 12xx). Pak už lze jen běžet podle trati ve směru, odkud by podle předpokladů mohl přijet vlak (případný spolujezdec se může vydat na druhou stranu) a strojvůdci signalizovat nebezpečí pohyby ruky vztyčené nad hlavou.



Zdroj: Správa železnic