Kolínsko - Obě pocházejí z Kolínska, obě nyní žijí na Britských ostrovech a obě zasáhlo rozhodnutí Britů, kteří odhlasovali vystoupení z Evropské unie. V hlavě mají dvě mladé ženy spoustu otázek, co bude dál?

Budou moci dále nerušeně žít na území Velké Británie, pracovat tam a nebudou cílem útoků místních? Co vše budou muset tyto ženy podstoupit, aby mohly pokračovat v klidném životě na Ostrovech?

Kamila založila v Británii rodinu

„Jsem v šoku, že se opravdu rozhodlo o to, že Británie vystoupí z Evropské unie," řekla na začátek Kamila Mawuenyega, která v Británii žije již třetím rokem a má dvě malé děti. Oba její potomci se na Ostrovech narodili a jsou vlastníky britského pasu.

„Čekám, co bude následovat. Zda budu muset časem také zažádat o britské občanství, tedy až budu mít odpracováno, co je požadováno. Nebo co se vlastně stane?" řeší Kamila Mawuenyega nelehké otázky.

Domnívá se, že nyní si bude muset žádat o vízum, aby mohla žít se svými dětmi v zemi, kde se narodily. Pokud budou chtít vycestovat za rodinou do Čech, bude muset shánět víza pro děti. „To akorát přidělává plno práce s papírováním," myslí si Kamila Mawuenyega.

„Navíc i děti mají v britském pase, že jde o zemi Evropské unie. To pro Británii znamená, že si všichni občané budou muset zažádat o výměnu pasu. Tudíž vše bude trvat neuvěřitelně dlouho, protože toho bude moc najednou," obává se Kamila Mawuenyega.

Další potíže vidí ohledně práce. „Pracuje tu spoustu cizinců, kteří jsou zaměstnaní ve fabrikách, dělají uklízečky, pracují v pečovatelských domech a podobně. Zkrátka zastávají práce, které Brit dělat nebude. Kdo je tedy bude dělat, kdyby nebyla možnost, aby tu ti lidé i nadále žili?" položila si Kamila Mawuenyega otázku, na kterou se v současné době hledá odpověď opravdu těžko.

Obdobné je to také s možností studia. „Všechno se jen dělá složitější," je přesvědčená Kamila Mawuenyega. Ta si dokonce myslí, že se díky brexitu bude zdražovat. „Nezbývá než čekat, co se bude dít a co vše bude muset člověk dělat," uzavřela.

Pavlína pracuje v Británii čtyři roky

V podobné situaci jako Kamila Mawuenyega se ocitla také Pavlína Glosová. V době referenda měla zrovna dovolenou, a tak nebyla přítomná reakcím bezprostředně po rozhodnutí. Přesto se na ní nová realita navalila ihned po příjezdu zpět.

„Jen co jsem dorazila z dovolené, spolubydlící mi říkaly, že se k nim zákazníci začínají chovat dost ošklivě," vysvětlila mladá žena, která na Britských ostrovech pracuje jako servírka. Hosté prý třeba vysvětlují slovíčka, když se obsluha jiné národnosti přeslechne, místo toho, aby slovo zkrátka jen zopakovaly.

„Také prý Britové začínají rozhlašovat, že jim krademe pracovní místa. Přitom se o daná pracovní místa vůbec nehlásí a radši jsou nezaměstnaní a na podpoře, než aby dělali manuální a dělnické práce," vysvětlila Pavlína Glosová.

„Co se dalšího pobytu týká, bude trvat zhruba do roku 2019 než Velká Británie vystoupí z Unie, pak bych si zřejmě musela zařídit povolení k pobytu, což by neměl být velký problém vzhledem k tomu, že už tu žiji čtyři roky," myslí si Pavlína Glosová.

Dodala však, že pro nové příchozí to bude horší, protože budou pravděpodobně potřebovat nejen povolení k pobytu, ale také pracovní povolení, což se od Pavlíny nikdy nevyžadovalo.

A co tedy prozatím brexit znamená pro Pavlínu Glosovou? „Jediný negativní dopad na mě tedy zatím mělo výrazné oslabení libry, protože mám veškeré úspory v librách. A podle prognóz bude libra oslabovat až na kurz 1:1 vůči dolaru," zakončila.

