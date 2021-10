V těchto dnech se uzavírá prodej výrobce letadel, novým majitelem se po všech nezbytných administrativních krocích stane společnost HSC Aerojet Zrt. Majoritním akcionářem je maďarský podnikatel Kristóf Szalay-Bobrovniczky, minoritní podíl ve společnosti získal český Omnipol. A Pražský deník už zná plány nového majitele s letištěm.

Společně s Aerem Vodochody Penta totiž prodala také společnost Letiště Vodochody. A nový majitel s veřejným letištěm dvacet kilometrů od Prahy nepočítá. Informaci Pražského deníku potvrdil i Omnipol. "Zatím využití letiště pro veřejnou dopravu v plánu nemáme. Využijeme ho pro potřeby Aera Vodochody," řekla Pražskému deníku mluvčí Omnipolu Marika Přenosilová.

Součástí strategie Penty přitom od počátku bylo rozšíření letiště Vodochody pro civilní nízkonákladovou přepravu.

Boj o druhou ranvej na Ruzyni

Nejbližším letištěm pro Pražany i Středočechy tak bude nadále pouze Letiště Václava Havla. To se dostává na hranu kapacity a plánuje postavit paralelní dráhu. Letiště chtělo postavit i nový terminál, ale hlavně kvůli koronavirové pandemii tento plán odložila.

„Optimistický předpoklad vzniku ranveje je ode dneška za osm let. Teď budeme žádat o prodloužení platnosti stanoviska o vlivu stavby na životní prostředí (EIA), které vyprší na konci tohoto roku,“ uvedl na dotaz webu zdopravy.cz, kdy bude nová ranvej hotova, nový šéf letiště Jiří Pos.

Pokud kladné stanovisko EIA z roku 2011 (už jednou prodloužené o pět let) nebude podruhé prodlouženo, bude muset letiště projít celým procesem posouzení vlivů na okolí znovu. To by podle Pose znamenalo oddálení stavby zhruba o tři roky. A zároveň by to dalo šanci odpůrcům stavby ranveje znovu do celého procesu zasáhnout a znovu přiostřit boj o novou dráhu.

K největším bojovníků proti paralelní dráze patří zástupci Nebušic a Suchdola, proti je i vedení Lysolají, kde starostuje pražský radní Petr Hlubuček (STAN). I přes jeho odpor dali zastupitelé nakonec s ranvejí souhlas. V prosinci 2020 prosadila kladné stanovisko opozice a vládnoucí TOP 09, Piráti, STAN a Praha sobě byli proti.

Potíž pro letiště představuje také skutečnost, že Krajský soud v Praze v červnu 2020 novou ranvej vymazal ze zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Proti tomu Letiště Praha podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a stále čeká na výsledek.

Penta Investments je majitelem společnosti VLM, která vydává Deník