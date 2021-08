Kdo ví: možná se politici pohádají, ani poledne držet nebudou. Mohlo by se to stát už v sobotu. Přímo u kolejí; na nádraží v Trhovém Štěpánově na Benešovsku. Právě v pravé poledne.

Nasvědčuje tomu alespoň páteční výměna názorů na twitteru, kde právě tento den, místo a hodina byly určeny pro vzájemný souboj odpůrců a příznivců nápadu převést cestující z kolejí na silnice. Na počátku byl dopolední tweet osmi krajských radních včetně hejtmanky Petry Peckové (STAN), avšak i dalších zástupců koalice z řad Pirátů, ODS i TOP 09, kteří se na krajském úřadu společně vyfotili u cedule s nápisem: „Kde jste, pane ministře?“

Minulý týden při předvolebním boji za “záchranu” lokálek ve Mšeně pan ministr @KarelHavlicek_ před starosty a novináři veřejně sdělil, že ve čtvrtek nebo v pátek nás na tom zlém kraji navštíví a celé to s námi vyřídí. Tak pořád čekáme. ?‍♀️ #cekaninejennagodota #lokalky #ekonomika pic.twitter.com/UP0jkFSs0n — Petra Pecková (@PPeckova) August 13, 2021

Nechybělo vysvětlení, že jde o vzkaz určený šéfovi resortu dopravy Karlu Havlíčkovi (za ANO). „Minulý týden při předvolebním boji za "záchranu" lokálek ve Mšeně pan ministr @KarelHavlicek_ před starosty a novináři veřejně sdělil, že ve čtvrtek nebo v pátek nás na tom zlém kraji navštíví a celé to s námi vyřídí. Tak pořád čekáme,“ uvedli radní k fotografii.

Navazují tím na sdělení, které v neděli 8. srpna zveřejnil na facebooku Ondřej Lochman (STAN), starosta Mnichova Hradiště a předseda výboru krajského zastupitelstva pro dopravu. Ten nutnost zrušit lokálky označil za důsledek činnosti resortu ministra Havlíčka, jenž však krajské plány na rušení lokálek kritizoval – a vyjel těmito vlaky hovořit se starosty (často rušení taktéž odmítajícími) i občany. V tomto případě šlo o jeho jízdu vlakem do Mšena.

„Místo jednání se Středočeským krajem jezdí na lokálkách, zástupce kraje nezve,“ ohradil se Lochman. „Když jsem ve čtvrtek zjistil, že se na rozpadlém nádraží v Mladé Boleslavi narychlo natírají lavičky a drhnou okna před Havlíčkovým příjezdem, vzal jsem si dovolenou, vyrazil na nádraží za ním. Prostě jsem si pro tu diskusi přijel bez pozvání, když se s námi nikdo nechtěl bavit – a situaci řešil jako předseda krajského výboru dopravu, jako starosta jednoho ze středočeských ORPéček (obcí s rozšířenou působností). Můj zájem ale je, aby ty lokálky jezdily,“ uvedl na facebooku.

Tam zveřejnil i video, zachycující debatu s ministrem přímo ve vagonu. Řeč byla o miliardách korun, možnosti pomoci státu a případné změně takzvaného rozpočtového určení daní, tedy systému rozdělování výnosů ze státem vybíraných daní mezi kraje. Havlíček vysvětloval, že tohle se z dopravní úrovně nevyřeší; jde o téma pro jiné politiky. Připomněl také, že požadované kompenzace výpadku příjmů ve veřejné dopravě pro střední Čechy nelze řešit na úkor jiných krajů. Lochman zase uvedl, že bez pomoci ministerstva se kraj „nehne“ – a upozornil, že objednávat osobní vlaky nemusí jen kraj: mohlo by to udělat i ministerstvo.

Následně se ozvali i středočeští zástupci hnutí ANO. Ve středu vydali tiskovou zprávu. Místopředseda krajského předsednictva Robert Bezděk uvádí: „Rada Středočeského kraje schválila záměr optimalizace a zefektivnění veřejné hromadné dopravy formou převedení železničních výkonů na výkony zajištěné veřejnou autobusovou linkovou dopravou, popřípadě v některých případech přímo rozhodla o zrušení dopravních výkonů, tedy železničních spojů, bez náhrady. Paradoxem přitom je, že ani nezná přesnou úsporu za zrušení železniční dopravy a pracuje pouze s indikativními čísly, aniž by přitom dopady tohoto svého kroku předem projednala se zástupci dotčených samospráv.“

Připomněl dále, že jde i o tratě, do nichž stát prostřednictvím Správy železnic investoval stovky milionů korun – a obává se také, že se občanům zhorší možnost dostat se do zaměstnání, škol, k lékaři, ke svým blízkým anebo za odpočinkem. „Zhorší se provázanost dopravních spojení, neboť méně lidí přijede na vlaky na hlavních nádražích, což následně vyvolá rušení dalších spojů, a to i na hlavních tratích – a otevře tak spirálu omezování drážní veřejné dopravy,“ očekává ANO v roli krajské opozice.

Nejnovější příspěvek do této debaty zaznamenal Deník v pátečním tweetu uživatele @KarelHavlicek_. „Zítra ve 12.00 budu na nádraží v Trhovém Štěpánově. Na pozvání místních budu řešit, jak zabránit krátkozrakým škrtům v dopravě. Budu rád, když se také připojíte,“ obrací se k oponentům. S poznámkou, že zpětná vazba přímo z terénu je velmi užitečná.

Zítra budu v Trhovém Štěpánově s dotčenými starosty řešit, jak zabránit tupým škrtům @StredoceskyK v železniční dopravě a zachránit pro cestující lokální tratě. Zval jsem i paní hejtmanku @PPeckova, ale bez reakce… A expert STAN na rušení tratí @BoreckPetr by čas neměl? https://t.co/8ZazkvTnDg — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) August 13, 2021

Přijde tedy další slovní přestřelka? Bude to případně opět ve vagonu, nebo tentokrát na peronu? A znají všichni účastníci debaty analýzy, které k rušení tratí zveřejnila na svém webu krajská příspěvková organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje?