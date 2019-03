Střední Čechy - Ze středních Čech to je právě kolínské nákupní centrum, kde agentura Elite Prague vyhlašuje castingy do modelingové soutěže Elite Model Look. V Kolíně se odehraje ve středu 10. dubna od 15 hodin v obchodním centru Futurum.

Budoucí modelky a modely budou ve středních Čechách hledat v Kolíně. | Foto: archiv pořadatelů

Do soutěže se mohou přihlásit ženy ve věku od 13 do 21 let s výškou nad 170 centimetrů, muži ve věku od 15 do 23 let s výškou nad 183 centimetrů. Ambasadorkou soutěže je topmodelka Denisa Dvořáková. Ta bude soutěžící doprovázet castingy.