Právě toto varování automaticky odstartuje platnost nařízení kraje, podle něhož je mimo jiné zakázáno spalování přírodních materiálů.

Zatímco dosud mělo toto upozornění platnost do odvolání, nová verze výstrahy stanovuje jasný konec: ve Středočeském kraji i okolí včetně hlavního města platí do noci na sobotu: do půlnoci v pátek 26. dubna. Místním organizátorům „čarodějnic“, mezi nimiž ostatně jsou mnohde i dobrovolní hasiči, tak nic nebrání připravovat již o víkendu vatry, jejichž zapálení by v úterý večer mělo být legální. V pátek totiž podle meteorologů ukončí příliv teplého vzduchu od jihu přechod zvlněné studené fronty, za níž k nám začne od západu proudit studený a vlhký vzduch. O víkendu se tudíž očekává výrazné ochlazení s deštivým počasím, což by riziko požárů v přírodním prostředí mělo výrazně snížit.

V souvislosti s chystanými akcemi k pálení čarodějnic se ve středu obrátil krajský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO) na starosty středočeských obcí a měst. Vyzval je, aby úzce spolupracovali jak s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, tak i s místními sbory dobrovolných hasičů. „A upřednostnili konání těchto akcí v organizované podobě na bezpečných lokalitách vybraných spolu s hasiči – namísto nekontrolovaného zakládání ohňů,“ radí Bezděk. Určitě by se oslavy měly obejít bez hořlavin a pyrotechniky, což v minulých letech také bývalo někde k vidění.

Nová verze výstrahy meteorologů by mohla naznačovat dobrou zprávu i pro lidi, kteří se těšili sobotu kvůli ohlášeným jízdám nostalgických parních vlaků – jednak vlaku nazvaného Svatý Jiří mířícího na Řipskou pouť, jednak atrakcí v rámci programu Středočeského železničního dne v Kralupech nad Vltavou. V době, kdy platí výstraha meteorologů před požáry, totiž podle krajského nařízení nesmějí vyjet ani parní lokomotivy. Na to také České dráhy reagovaly – a připravily motorovou náhradu. S tím že v čele vlaku Svatý Jiří se objeví dieselová lokomotiva přezdívaná Brejlovec v historickém nátěru. Jestliže je nyní zřejmé, že od noci na sobotu by už pára mohla jezdit bez omezení, je otázkou, zda rozhodnutí o změně organizátoři mimořádné výletní jízdy ještě budou přehodnocovat.

S tím, že kvůli suchu mohou být dlouho plánované jízdy parních lokomotiv nahrazovány méně zápalnou variantou, však milovníci železniční nostalgie budou muset počítat. Ostatně – z minulých let, třeba z loňska, už to znají. Omezení však vždy přišlo až během léta; nikoli už na jaře.