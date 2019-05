Jinak si ale hasiči zodpovědnost organizátorů čarodějnických oslav pochvalují. Včetně přístupu k takzvané evidenci pálení, tedy nahlašování akcí předem. I to přispělo k výraznému snížení počtu výjezdů. „Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje zaznamenalo rekordních 2255 ohlášených pálení, která mapu kraje pokryla téměř souvislým kobercem symbolů s vyznačením místa akce,“ uvedla Fliegerová. I tak se však několikrát stalo, že hasiči vyjížděli na oznámení o požáru – a po příjezdu na místo se ukázalo, že jde o hlídané pálení čarodějnic.

Mapa ohlášených pálení:

Zdroj: HZS Středočeského kraje

Během noci na přelomu dubna a května, od 19. hodiny do sedmé ranní, zaznamenali středočeští hasiči 17 událostí. Je to podstatně méně, než o čarodějnicích očekávali. Však také šlo o nejklidnější oslavy za posledních pět let – nepochybně i díky tomu, že v předchozích dnech pršelo.

O požáry se jednalo v sedmi případech. Největší z nich likvidovali ve středu nad ránem v Berouně, kde plameny dvě a půl hodiny po půlnoci zachvátily celou pergolu o půdorysných rozměrech 6 x 4 metry. V boji s ohněm hasiči využili i hasicí hřeb a větší množství pěny. „Požárem, za kterým stála nedbalost, vznikla škoda ve výši 100 tisíc korun,“ konstatovala Fliegerová.