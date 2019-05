Jako „pre-prekurzor“ se označuje látka, která je podezřelá už svou existencí navzdory tomu, že se vlastně k ničemu nehodí. Legální využití totiž nemá. Dá se ale přeměnit v takzvaný prekurzor – tedy surovinu k výrobě drog. Tahle cesta vedoucí oklikou se může jevit jako zbytečná komplikace, avšak vše je promyšlené: nejde o nic jiného, než o snahu maskovat přepravu surovin k výrobě drog pod hlavičkou zdánlivě neškodných látek.

Právě zachycením takového pre-prekurzoru, které by se časem mohl změnit ve větší množství pervitinu, se celníci v pátek pochlubili. V souvislosti se zásilkou, která podle tranzitního celního prohlášení obsahovala Surfynol 3-OP Surfactant a dovozní celní prohlášení uvádělo Dynol 360 Surfactant, celníci nejprve zpozorněli kvůli změně trasy nákladu: to, že dovážené zboží zamířilo do středních Čech místo na původně udávanou adresu na jihu Moravy, už bylo jednou z varujících indicií. Ani samotné dokumenty však nevzbuzovaly důvěru. „Doklady předložené při celním řízení nejevily známky pravosti,“ vyhnula se Matějková přímému označení „padělek“. Nicméně podnětů k tomu, aby provedli odběr vzorků k následnému rozboru, už celníci měli dost.

Laboratoř pak podezření potvrdila: bělavá až nažloutlá krystalická látka je skutečně pre-prekurzor. Konkrétně MAPA; methyl alpha-acetylphenylacetate – nebo také methyl-2-acetoacetate. Označení methylester 3-oxo-2-fenylmáselné kyseliny by asi mnoho neprozradilo ani tomu, kdo ve školních hodinách chemie dával bedlivý pozor; odborníci však vědí své. Je to skutečně krok na cestě vedoucí k získání pervitinu: z této látky lze totiž připravit benzylmetylketon (BMK), sloužící jako prekurzor k nelegální výrobě amfetaminů. Celníci tudíž mají jasno: podařilo se zachytit tři zásilky obsahující dohromady téměř čtvrt tuny materiálu, mající zásobovat drogové manufaktury ve velkém. „Z dovezeného množství by bylo možné vyrobit asi 220 kg BMK a následně až 200 kg metamfetaminu neboli pervitinu,“ uvedla Matějková.

Upřesnila, že jako podezřelá v případu figuruje česká firma se sídlem v Moravskoslezském kraji, která si dodávku objednala ze zahraničí a nechala ji rozložit do více zásilek. Když tři z nich skončily ve skladu celní správy, byl konec. „Jakmile příjemce zjistil, že jsou mu celníci na stopě, ostatní zásilky byly přesměrovány – a na evropský trh nedoputovaly,“ shrnula Matějková vývoj akce. S tím, že případ dále pokračuje. „Zboží bylo zajištěno, celníci zahájili správní řízení – a pokračují v dalším vyšetřování,“ konstatovala.