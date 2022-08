Uprchlíci se tam sice mohli přijít registrovat i dříve – mění se však jedna věc: běžencům nově mohou tato pracoviště zajistit ubytování, pokud to příchozí budou potřebovat. Tyto ubytovací služby budou zajišťovány prostřednictvím týmu pracujícího na centrále středočeských hasičů v Kladně, který potřebné údaje (kdy ještě ověří, zda nabídka ubytování stále platí a je k dispozici) předá tomu pracovišti, kde se uprchlík nemající, kam by složil hlavu, právě nachází. Zástupci krajského úřadu v té souvislosti hovoří o „částečně virtuálním KACPU“. Kdo bude potřebovat zajistit ubytování, sdělí to při registraci – a příslušné pracoviště se spojí s ubytovacím týmem v kladenské centrále Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje,“ upřesnila fungování hejtmanka Petra Pecková (STAN). S tím, že zaregistrovaný uprchlík tak může odejít rovnou s kontaktem na ubytovatele.

Lokálky opět v ohrožení. Kraj řeší zastavení provozu na dalších tratích

Během prvního týdne, tedy od 1. do 5. srpna, budou zástupci ubytovacího týmu osobně přítomni na pracovištích cizinecké policie a OAMP. „V současné době máme k dispozici zhruba 1,5 tisíce volných míst na ubytování. Místa se snažíme poskytovat cíleně, například pro rodiny s dětmi hledáme nový domov tam, kde jsou volné kapacity škol, školek – a kde by mohla být práce,“ konstatovala hejtmanka. Jak pracoviště cizinecké policie, tak OAMP také prodlužují provozní dobu: otevřeno budou mít nyní každý pracovní den, a to od pondělí do čtvrtka mezi osmou a šestnáctou hodinou a v pátek o hodinu méně: do 15.00.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

„Od počátku migrační vlny způsobené ruskou agresí na Ukrajině odbavila středočeská asistenční centra přes 31 tisíc uprchlíků,“ informoval mluvčí kraje David Šíma, Původně fungovalo nejen KACPU v Kutné Hoře, ale asistenční centra kraj zřídil také v Mladé Boleslavi a Příbrami. Jejich provoz bylo s ohledem na pokles počtu přicházejících uprchlíků možné ukončit již dříve. Nyní končí i to poslední: jeho činnost převezmou standardní pracoviště ve svých prostorách; se zázemím v podobě činnosti kladenského ubytovacího týmu. „Šlo nám o efektivnější využití sil, protože už není potřeba, abychom drželi celý aparát tvořený zástupci několika složek státu na jednom místě v Kutné Hoře. Kongresové centrum Galerie Středočeského kraje bude tak sloužit svému původnímu účelu,“ poznamenala hejtmanka.