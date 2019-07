Přípravám na zřízení národního parku nefandí komunisté, kteří zpravidla podporují kroky koalice ANO a ČSSD. „Jsme pro zachování chráněné krajinné oblasti v současných parametrech,“ uvedl Zdeněk Štefek (KSČM). Jeho slova podpořil z řad opozice Ivo Šanc (STAN). „Obce mají k vytvoření národního parku negativní postoj,“ konstatoval.

Debaty se vedou už roky

Úvahy o přeměně nejhodnotnější části území nynější chráněné krajinné oblasti v národní park se přetřásají už deset let. Celé roky tak lze z leckterých radnic na Křivoklátsku slyšet obavy z možných omezení (jež by očekávané usnadnění přístupu k dotacím asi nevyvážilo), ale třeba i z možných dopadů na cestovní ruch. A dokonce by prý kvůli pravidlům platným pro národní park mohly být ohroženy plány na rozsáhlejší protipovodňová opatření. Představitelé řady obcí tudíž zastávají názor, že nynější úroveň ochrany přírody stačí – a není důvod měnit něco, co funguje. Jinde naopak věří, že přísnější ochrana životní prostředí zkvalitní. V tom jsou s nimi zajedno odborníci na ochranu přírody i zástupci ekologických organizací.

V minulosti se proti zřízení národního parku vyslovilo třeba i vedení Lesů ČR. S argumentem, že zde není důvod narušovat dlouhodobou rovnováhu soužití lidí s venkovskou krajinou – obzvlášť když k charakteru oblasti přispěla dlouhodobá péče generací lesníků, přirozeně kladoucích důraz na citlivý přístup k přírodě už v dobách, kdy se se tohle téma běžně nezdůrazňovalo. Příznivci národního parku tento postoj označují za pochopitelný – lesníci se nebudou chtít vzdát kompetencí, jež by přešly na správu parku. Rovněž myslivci si změny nepřejí.

Zpřísnění stát nechce nutit

Postoj vedení kraje se mění – v závislosti na tom, kdo je zrovna u moci. Nejde přitom o rozdíly v mínění různých politických stran, ale jednotlivých osobností. V minulosti se to projevilo třeba při střídání hejtmanů z řad ČSSD. Jeden z nich, Miloš Petera, který je nyní statutárním náměstkem hejtmanky a má na starosti oblast životního prostředí a zemědělství, uvedl, že cílovým stavem je vznik národního parku. Zdůraznil však, že kraj může jen konstatovat stav – zmínil v té souvislosti třeba úbytek živočichů, hlavně ptáků, ve volné přírodě – a poskytnout tak vodítko vládě a parlamentu. „Vznik národního parku schvaluje parlament; ne kraj,“ zdůraznil s tím, že hejtmanství může jen deklarovat svůj postoj.

Proti vůli obcí stát nebude zpřísnění ochrany vnucovat, řekla Deníku Petra Roubíčková z ministerstva životního prostředí. „Pokud nebude poptávka z regionu, tedy zájem obcí, pokud by značkou národního parku nechtěli chránit přírodu místní, ministerstvo změnu nebude navrhovat,“ ujistila. Potvrdila, že kraj se kloní k národnímu parku, nicméně klíčová budou stanoviska obcí: „Pokud nebude zájem, další konkrétní kroky podnikat nebudeme.“

Časté dohady kolem národního parku

- S výjimkou Karlovy Vsi by se zastavěná území v národním parku neocitla, pravidla pro rozvoj obcí (či pro stavební nebo územní řízení) by se proto neměnila. Většinu území parku by měly tvořit lesy, které jsou ve vlastnictví státu.

- Pohyb lidí v národním parku není omezen – s výjimkou takzvaných prvních zón, kde však mohou běžní návštěvníci chodit po značených cestách. Stejná pravidla přitom platí už v nynějších národních přírodních rezervacích (jež by měly tvořit většinu prvních zón parku).

- Síť turistických tras by se v národním parku neomezovala, převážná většina zpevněných lesních cest by měla zůstat přístupná i pro cyklisty. Vodácká turistika by se proti současnosti neomezovala.

- Sběr lesních plodů by byl v národním parku možný na všech přístupných místech. Včelaři by se nesetkali s žádným novým omezením. Lesnické, myslivecké i rybářské hospodaření by na většině území pokračovalo – byť pod vedením správy parku. Počítalo by se s omezováním nepůvodních druhů zvěře (například muflonů).

- Předpokládané přínosy pro region: značka národního parku upozorňuje na přírodní bohatství, a tak přispívá k propagaci turistických atraktivit. Mohl by se zlepšit přístup k podpoře z veřejných zdrojů pro obce, sdružení i pro soukromé subjekty. Bylo by možno očekávat i více příležitostí pro místní firmy k získávání zakázek.



Zdroj: Správa CHKO Křivoklátsko