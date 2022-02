Na místo se dostavili členové speciální pořádkové jednotky i členové antikonfliktního týmu, doplnil. Na náměstí si demonstranti přinesli vlajky, transparenty s hesly a vztyčili makety šibenic symbolizujících podle nich pandemický zákon. Další odpůrci koronavirových opatření se zúčastnili protestní jízdy automobilů, s nimiž se z celé republiky sjeli do Prahy a zaparkovali na Letenské pláni.

Doplnění: V souvislosti s tímto incidentem policisté zajistili celkem šest osob. Později jsme zajistili ještě jednoho muže, který použil pyrotechniku. — Policie ČR (@PolicieCZ) February 1, 2022

Vládní novelu by měli poslanci po odkladu z minulého týdne projednávat v úterý. Pořádající iniciativa plánuje na náměstí protestovat až do doby ukončení projednávání zákona. Na tiskové konferenci odpůrci zákona uvedli, že jsou schopni tlak zvyšovat, příští týden by podle nich mohlo dorazit víc demonstrantů.

Z různých měst vyrazilo časně ráno na pražskou demonstraci podle organizátorů asi 300 automobilů. "Nepředpokládáme žádné problémy, všichni účastníci našich konvojů nám garantují, že nebudou blokovat Prahu. Nejde nám o ohrožení bezpečnosti, ale o transparentní vyjádření nesouhlasu s přijetím novely pandemického zákona," sdělil ráno ČTK jeden z pořadatelů Jiří Janeček. Dorazit měly i vozy s odpůrci opatření ze Slovenska.

Mnozí z demonstrantů si s sebou k sídlu Sněmovny přinesli české vlajky, píšťalky a transparenty s hesly jako "Dost pandemických her", "Ne novele pandemického zákona" či "Už je toho dost". Na náměstí vztyčili makety šibenic, na něž pověsili pytle s nápisy "Ekonomika" či "Vzdělávání". Šibenice na demonstraci už před týdnem kritizovali mnozí politici jako nemístné vyhrožování násilím. Makety šibenic se objevily už při některých demonstracích v minulosti, policie je dosud nehodnotila jako přestupek, protože nebyly namířeny proti konkrétní osobě.

Biolog a filozof Stanislav Komárek: Je absurdní hledat viníka za covid

Mezi prvními řečníky vystoupil předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas. Pořadatelé během dne počítají vedle vystoupení odpůrců opatření i s hudební produkcí, na obrazovku na pódiu promítají i aktuální vysílání z jednacího sálu Sněmovny. Se zvukem pustili vystoupení předsedy SPD Tomia Okamury.

Podle pořádající organizace novela ohrožuje základní svobody, jako je svoboda pohybu, podnikání a slova, právo na vzdělání, na zdravotní péči, svobodu shromažďování a další základní hodnoty.

Předsedové klubů KDU-ČSL Marek Výborný a TOP 09 Jan Jakob dnes na tiskové konferenci kritizovali výzvy k fyzické likvidaci některých poslanců či dalších, kteří mají jiné názory než demonstranti. Výborný zmínil, že o víkendu byl v místě bydliště slovně napadán lidovecký poslanec Antonín Tesařík, který podle vyjádření na twitteru podal trestní oznámení.

Dobrý den, děkuji za Váš názor. Podávám tr.oznámení prostřednictvím státního zastupitelství v Hodoníně a budu žádat důkladné vyšetření pod dozorem státního zástupce,zda nedošlo k trestnému činu, viz např. právo zaručené Zákl.listinou práv a svobod, čl.10. — Antonín Tesařík (@tesarik_antonin) January 31, 2022

Novela předpokládá, že protikoronavirová mimořádná opatření vydaná podle pandemického zákona budou moct zahrnout omezení širšího okruhu činností než teď. Úřady budou moct nařídit testování na covid-19 také například podnikatelům, studentům, žákům a předškolákům, nejen zaměstnancům a jiným pracovníkům. Kabinet chce, aby dolní komora schválila pandemickou novelu zrychleně ve stavu legislativní nouze.

Platnost základních částí zákona o možnosti vydávání protikoronavirových restrikcí končí za současného stavu s posledním únorem. Dnes zástupci vládní koalice oznámili, že připravili pozměňovací návrh, kterým chtějí omezit účinnost předlohy do konce listopadu, jak to dříve doporučil sněmovní zdravotnický výbor.