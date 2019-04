Jak vysvětluje Zdeněk Žalud z webu Intersucho, zásadní je tak prevence. „Pro naše sídla je klíčové vybudování propojení vodohospodářských soustav, zachycení srážkové vody do podzemních, ale i povrchových nádrží přímo ve městě s možností jejich dalšího využití, ve městech snížení nepropustných ploch,“ dodal.

Práce zachycování a dalšímu využití dešťové vody se řada měst věnuje, byť zatím podobné retenční nádrže třeba teprve plánují. To je situace například Kolína. „Udělali jsme studii na nakládání s dešťovou vodou. Máme vytipované lokality pro akumulaci dešťové vody,“ podotkl. Na kolínské 4. základní škole například dešťovou vodou splachují toalety. „Takové využití akumulační jímky řešíme i pro novou sportovní halu,“ řekl kolínský místostarosta.

Podobná situace je i v kutnohorské sportovní hale, kde retenční nádrž je a používá se ke splachování toalet. „Máme asi tři lokality, kde hovoříme o zachytávání povrchové vody. Ať už u škol, případně vodu použít na zalévání sportovních stadionů,“ řekl Josef Viktora, starosta Kutné Hory. Retenční nádrže vy mohly být i u kutnohorského hřbitova, kde by mohly vodu čerpat i technické služby pro zálivku zeleně ve městě.

Právě zeleně se sucho poměrně týká; řada měst již sáhla po takzvaných kapilárních vacích, které umožňují postupně uvolňovat vodu pro stromy. Ty pořídila řada měst, mezi nimi i Mladá Boleslav. „Nakoupili jsme je, velmi se osvědčily, určitě je využijeme i v letošním létě,“ řekla magistrátní mluvčí Šárka Charousková.

Tyto vaky nakupuje i Mělník. „Počítáme řádově s nákupem 150 vaků v Mělníku v rámci nové výsadby,“ řekl starosta Ctirad Mikeš. Pro retenční nádrže město ale nedisponuje vhodnými pozemky. V tomto ohledu se ale počítá s obnovou rybníka, který by se nechal propojit s Pšovkou. „Dříve do toho tekly srážkové vody, ty dnes nejsou,“ okomentoval současný stav.

Rakovnicko je suchem značně postižené. „Jsme ve srážkovém stínu, je snaha to řešit komplexně. Nebude to o jednotlivých akcích,“ řekl starosta Luděk Štíbr. Okres by se mohl dočkat dvou nových rybníků, situaci řeší podle jeho slov i ministerstvo životního prostředí.

Pro některá města je však současná problematika sucha polárním opakem toho, co dlouhé roky řešily. „Donedávna jsme se bránili velké vodě, řešili jsme protipovodňová opatření. Sucho nás dosud neohrožovalo, není to akce na jeden rok,“ řekla starosta Berouna Soňa Chalupová. Problémem Berouna – podobně jako řady dalších měst - je i to, že nemá vhodné pozemky, kde by bylo možné třeba retenční nádrže vybudovat.

Na problematiku sucha je třeba se ve městech a obcích připravovat dlouhodobě. „V okamžiku, kdy přijde sucho, na které se město nepřipravovalo, lze zavést jen větší či menší opatření na omezení spotřeby ve smyslu odběrů vody. Více možností skutečně kromě osvětové kampaně samosprávy nemají,“ dodal Zdeněk Žalud z týmu Intersucho.cz.