Značnou pozornost přineslo také sobotní sdělení ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), kterého dodnes v Kolíně dobře znají jako bývalého starostu (v Kutné Hoře je také dodnes připomínán jako bývalý tamní pedagog). Ten rovněž na sociálních sítích tlumočil slova manželky, že do jejich domu míří přes hranice Valeriia s malým chlapečkem Kostyantynem. „Bydlíme v ulici pojmenované po ukrajinském městě. Snad je to příznačné,“ poznamenal Rakušan s dodatkem, že možná i díky tomu by se matka se synem mohli v Kolíně cítit alespoň trochu jako ve svém předválečném domově. S bližším upřesňování bydlišť politiků je však nyní problém kvůli ohlášeným protestům odpůrců pandemického zákona před jejich domovy. Rakušan má s nynější manželkou Marií dva syny předškolního věku; z předchozího manželství má dceru.

V kontaktu s uprchlickou rodinu asi bude více jeho žena, protože on má řadu pracovních povinností. To se týká i doby očekávaného příjezdu matky se synem kolem nedělního poledne: v té době bude Rakušan vystupovat v televizních Otázkách Václava Moravce: věnovaných pochopitelně válce na Ukrajině – a samozřejmě pomoci lidem, kteří před ní prchají. K Rakušanovým se nicméně uprchlická rodina nenastěhuje hned. Ministrova rodiny prozatím zajistila dočasné ubytování v Praze, protože chlapec je nemocný a potřebuje lékařskou péči. S nastěhováním do domu Rakušanových v Kolíně se počítá v době, kdy se uzdraví.

Kromě zajištění ubytování pro uprchlíky (včetně pomoci se zajištěním jídla, ale i s vyřizováním úředních záležitostí kolem pobytu včetně přihlášení se na cizinecké policii a ke zdravotnímu pojištění) je nyní ve prospěch Ukrajiny a jejích obyvatel potřebná hlavně finanční pomoc. V neděli dopoledne na to upozornil krajský úřad, který vydal přehled charitativních sbírek, z nichž mohou dárci vybírat.

Připomněl, že pokud bude nutná rozsáhlejší sbírka materiální pomoci, vyhlásí ji Český červený kříž. Třeba Skautský institut už sbírku spacáků a léků pro Ukrajinu ukončil. „Nadále můžete přispět materiálně například ve sbírkách organizovaných ukrajinskou ambasádou nebo Šatníkem, odkazuje krajský úřad na pokyny, které ve svých sděleních na facebooku přinášejí velvyslanectví Ukrajiny a Šatník Praha – pro rodiny samoživitelů. Ten navíc nabízí výbavu pro lidi, kteří přijmou hosty z Ukrajiny: „Pokud k vám jede ukrajinská rodina, my jedeme taky – a s námi auto plné věci pro ně. Garantujeme top stav, čisté a kvalitní prádlo.“