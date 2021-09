Přispět k jejím výsledkům přitom může každý, kdo koronavirovou nákazu prodělal: stačí vyplnit anonymní dotazník na www.neurocovid.cz , což by mělo trvat zhruba čtvrthodinu. Respondentům, kteří mají významnější poruchy spánku, navíc NUDZ nabízí odbornou pomoc s jejich řešením; včetně možnosti vyšetření ve spánkové laboratoři.

Pomoci hledat odpovědi na řadu přetrvávajících otázek má nová studie zaměřená na poznávání příčin poruch spánku. S přihlédnutím i k dalším dopadům koronavirové pandemie, jako jsou psychická zátěž spojená se sociální izolací, kombinací práce z domova a distančního vzdělávání dětí, s čímž se změnil i životní styl včetně spánkového rytmu, či obavy o zdraví nebo strach z existenčních problémů. Závěry studie by přitom měly pomoci zkvalitnit péči o pacienty s chronickými post-covidovými obtížemi spánkového a neurologického charakteru.

Také doba trvání bývá odlišná: u někoho nespavost nebo naopak denní ospalost zakrátko zmizí, jiní lidé zaznamenali, že spánkové obtíže trvají řadu měsíců, a dokonce se postupně zhoršují. Přičemž je prý otázkou, zda se stále jedná o přímý důsledek onemocnění covid-19: mohlo by také jít spíše o přechod do chronického stavu ovlivněný stresem a vytvořením nesprávných návyků či pokusy o samoléčbu například s použitím alkoholu. „I proto je důležité vyhledat odbornou pomoc včas – a předejít tak dalším zdravotním problémům, které se s poruchami spánku pojí,“ připomněla Dvořáková. „Některé spánkové příznaky, jako jsou noční můry či živé sny doprovázené pohyby končetin nebo křikem, navíc mohou být první známkou závažnějšího neurologického onemocnění,“ upozornila.

Nespavost i noční můry. Takové následky může za sebou zanechávat onemocnění covid-19 způsobené koronavirem i poté, co se pacienti vyléčili. Že jde o skutečný problém a ne jen o subjektivní pocity, potvrzuje lékařka Tereza Dvořáková z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech.

