Cvičná záchrana na vodě: dobrovolníci i profesionálové byli všichni „profi“

/FOTOGALERIE/ Sportovní člun, zběsile se ženoucí po hladině slapské přehrady, u Měřína najel na nafukovací člun, ve kterém seděli tři lidé. To se sice nestalo, avšak záchranná akce se rozběhla jako doopravdy. Byl to totiž scénář pátečního cvičení, při němž profesionální i dobrovolní hasiči procvičovali spolupráci s dobrovolnými vodními záchranáři Českého červeného kříže. Ti během prázdnin drží na Slapech služby – a často jsou to právě oni, kdo se na místa různých mimořádných událostí může dostat jako první. K malérům na hladině obzvlášť.

Hasiči opět prověřovali spolupráci s vodními záchranáři na Slapech. | Foto: HZS Středočeského kraje