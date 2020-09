Od prvního září dohlíží na bezpečnost na středočeských dálnicích více policistů. Vedení středočeské policie zřídilo další, v pořadí již šesté, dálniční oddělení, a to na D10 – Brodce.

Čtyřnásobně posílit by do budoucna mělo oddělení dálniční policie Brodce, které nově vzniklo na Mladoboleslavsku: na D10 mezi Benátkami nad Jizerou a Mladou Boleslaví. Pracoviště, jehož tým bude dohlížet na více než 70kilometrový úsek dálnice, zahájilo v úterý činnost s pěti policisty, to však podle slov středočeského policejního ředitele Václava Kučery skutečně je jenom začátek. „Do budoucna počítám s vyššími počty. Za adekvátní považuji přes dvě desítky,“ upřesnil své představy. „Věřím, že o službu na novém dálničním oddělení bude zájem – a že je brzy naplníme,“ doplnil. Na starosti má toto oddělení nejen celý úsek D10 ve středních Čechách, ale i její tříkilometrový úsek vedoucí přes Prahu a pět kilometrů na území Libereckého kraje.