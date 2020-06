Dálnici D7 uzavře bourání mostu u Brandýsku

Místo části dálnice D7 poblíž Prahy budou řidiči během víkendové noci nuceni využít dálnici D6. Ve čtvrtek na to upozornila Helena Frintová ze středočeského krajského úřadu. Chystá se totiž uzavírka, jež bude souviset s bouráním mostu nad dálnicí. V rámci rekonstrukce se na silnici III/00712 na Kladensku zbourá most na spojnici Brandýsku a Knovíze a na jeho místě vyroste most zcela nový.

Stavba dálnice D7 u Panenského Týnce. | Foto: Deník / Petr Kinšt