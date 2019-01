Střední Čechy - V kraji sice nezakřičel jako úplně první, ale přesto finanční dar od hejtmanství pro první miminko roku 2019 připadne Jakubu Mikulovi. Že tato pozornost náleží právě rodině chlapečka, který na Nový rok v 1.47 hodin přišel na svět v porodnici Městské nemocnice v Čáslavi, potvrdili v pondělí středočeští radní.

Prvním miminkem roku 2019 v čáslavské porodnici se stal Jakub Mikula. Přišel na svět 1. ledna 2019 v 1.47 hodin. Vážil 3400 gramů a měřil 50 centimetrů. Domů do Čáslavi si ho odveze maminka Dita, tatínek Michal a tříletý bráška Míša. | Foto: Simona Stibůrková

Jako první děťátko roku se sice již v 1.23 hodin narodil v hořovické nemocnici manželům Sýkorovým klučina, jemuž rodiče dali jméno Heliodor – ten ale není Středočechem. Rodina totiž žije v Rokycanech. Ano, do porodnice v Hořovicích to má nejblíž – nicméně jedná se o jiný kraj: o západní Čechy.

Bydliště je důležité

Středočeská pravidla pro předávání daru prvnímu novoročnímu miminku s čarami na mapě počítají. „Dostanou ho rodiče novorozence narozeného v nemocničním zařízení ve Středočeském kraji, z nichž alespoň jeden má trvalé bydliště na území středočeského regionu,“ vysvětlila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Ta se tak ve středu vypraví předat deset tisíc korun plus dárkový balík s výbavičkou rodičům Jakuba.

Je to navíc složitější, než by jeden očekával. Pravidla pro poskytování daru uvádějí, že maminka prvního miminka dostane květiny, dále dárkový balík s výbavičkou – zde je určena cena do dvou tisíc korun – a v případě peněz nejde o deset tisícovek v obálce, kterou by bylo možné vytáhnout na zaplacení čehokoli. Kraj je poskytuje formou darovací smlouvy – s tím, že použity mohou být výhradně na nákup nezbytných potřeb pro dítě.

Ani maminka Heliodora však nezůstane na porod ve středních Čechách zcela bez vzpomínky. „Rádi jsme schválili věcný dar ve formě výbavičky – a pro maminku květiny,“ připomněla hejtmanka k pondělnímu hlasování radních.

V Praze dají všem

Kolem finančních darů pro první miminko nového roku se v minulosti vedly debaty v hlavním městě. Tam „vítězná“ maminka obdržela od primátora vkladní knížku ještě v porodnici už před desítkami let. Od roku 2001 v metropoli dostávají odměnu rodiny všech malých Pražánků narozených na Nový rok – přičemž podle magistrátu to brání zbytečnému soutěžení porodnic o prvenství. Musí se ovšem jednat o nové občánky Prahy – je tedy podmínkou, aby matka dítěte měla v hlavním městě trvalé bydliště. Také v metropoli je přidělování peněz vázáno na rozhodnutí radních. Aktuálně se tam dávají patnáctitisícové dary.