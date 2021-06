Jak pravěcí lidé budovali příbytky, když se v období, kterému dnes říkáme neolit, někdejší sběrači a lovci usadili a hlavním zdrojem jejich obživy se stalo zemědělství? O tom, jak to před deseti tisíci lety chodilo, dnes mohou zasvěceně pohovořit děti z devíti dětských domovů. Tradiční červnové setkání, které pro ně Středočeský kraj pořádá v rozmanitých kratochvilných areálech (v minulosti třeba u Milovic nebo v Čestlicích), tentokrát bylo sobotní pozvánkou na Mělnicko; na dohled od Řípu. A teď už těm, kteří již toto místo také navštívili, jistě není třeba dál napovídat. Ano, pobavit se, ale i za poznáním, tentokrát děti přijely do HistoryParku Ledčice.

Děti z dětských domovů se pod Řípem proměnily v archeology | Foto: FB Petry Peckové

Pod vedením instruktorů, nabízejících různý program podle věkových skupin, se děti mohly proměnit v archeology, ale i hledače pokladů s detektorem kovů nebo třebas i lovce přírodních národů či výrobce keramiky. A to vše nikoli pouze prostřednictvím koukání a poslouchání, ale i přímo vlastníma rukama; včetně například střelby z luku. Nebo i nohama. Vždycky však formou hry a tak, aby to ani trochu nezavánělo školním dějepisem (či případně i zeměpisem). To už by možná blíž byl spíš tělocvik; zvlášť když nechyběla ani možnost vydat se po stopách praotce Čech a vystoupit na Říp. V horkém dni však bylo vítané i osvěžení ve vodní mlze nebo zklidnění při představení divadélka.