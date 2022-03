Dětská centra, leckomu známá spíš pod dřívějším označením „kojenecký ústav“, výrazně mění svoji podobu, fungování i zaměření. Musí: od roku 2025 už zákon běžnou ústavní péči o děti ve věku do tří let nebude umožňovat; kojenci a batolata, o něž se z nějakého důvodu nestarají jejich rodiče, by měli převážně vyrůstat u pěstounů.