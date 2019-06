Na závody se sjíždějí děti z rybářských kroužků z celého Středočeského kraje. Letos přijely děti z 18 místních organizací, například ze Sedlčan, z Rožmitálu pod Třemšínem, Příbrami, Březnice a Mělníka atd.

Děti se svými vedoucími přijíždějí už den dopředu, aby měly čas postavit stany, seznámit se s vodou, okolím i s ostatními závodníky. Po vřelém přivítání děti čeká večeře, chytání ryb, táborák s kytarou a unavení usínají s vidinou brzkého vstávání a losování lovného místa.

V letošním roce padl rekord, na závody přijelo 141 závodníků, což je maximum ze všech ročníků. Děti si ráno přivstaly, aby si vylosovaly své závodní místo, posnídaly a připravily se na závod.

V sedm hodin ráno zazněl signál a závod začal. Byl rozdělen na dva poločasy s hodinovou pauzou na oběd. Počasí vyšlo krásně, jen rybám se moc nechtělo na břeh. Téměř polovina malých rybářů nechytla ani šupinku, ale to nevadilo, protože ceny byly připraveny opravdu pro všechny děti.

Přesto se nakonec podařilo chytit i pěkné kousky a to například kapra s délkou 70 centimetrů nebo štiku dlouhou 65 centimetrů. Žádné z dětí neodešlo s prázdnou a smutkem ve tváři.

Poháry byly připraveny pro dvě skupiny závodníků, a to do 15 let a 16 až 18 let. Před vyhlášením vítězů proběhla ještě malá tombola, která se losovala z odevzdaných závodních lístků. V tombole byly mimo jiné tři středočeské povolenky na rok 2020, biče, knihy, stojan atd.

Vítězem kategorie do 15 let se stal Jakub Suchý (MO Neratovice), druhý byl Petr Homola (MO Brandýs nad Labem) a třetí místo patřilo Janu Dederovi (MO Český Štenberk).

Kategorii 16-18 let ovládl Jan Kučera (MO Bělá pod Bezdězem), druhé místo vybojoval Jiří Grégr (MO Bakov nad Jizerou) a třetí místo Alexandra Příhodová (MO Bělá pod Bezdězem). Absolutním vítězem se stal Jakub Suchý.

Své malé ocenění za svou práci dostali i vedoucí kroužků, kteří s dětmi na závody přijeli. Ocenil je sám předseda Středočeského úemního svazu (SUS) Dušan Hýbner.

Všichni, malí i velcí si závody opravdu užili. Veškerá organizace závodů, kterou zařizovala MO Bělá pod Bezdězem, se odehrávala naprosto hladce.

Jaroslava Nassová