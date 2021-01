I takovouto sondu do života v domácnostech nabídl naučně-zábavný projekt Minisčítání, jehož výsledky v úterý zveřejnil Český statistický úřad. Na otázky, jejichž zpracování má školákům ukázat, jak statistici získávají svá čísla a co se s nimi dá udělat, loni v celé republice odpovídalo bezmála 19 tisíc dětí. Ze středních Čech jich bylo 2862 – a z nich 492 z Mělnicka. Nejen z Mělníka, ale i z Kostelce nad Labem, Kralup nad Vltavou, Neratovic – a ještě z obce Úžice. Těch posledních však bylo jen sedm: čtyři dívky a tři chlapci.

Převažovala věková skupina od 11 do 14 let, avšak zapojili se už i devítiletí a naopak až patnáctiletí respondenti. I když opatření proti koronaviru pozměnila podobu dříve tradiční spolupráce se školami, o odpovědi nebyla nouze. „Minisčítání se v tomto školním roce stalo také vítaným zpestřením on-line distanční výuky,“ připomněl předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček při představení výsledků. S těmi se lze do nejmenších podrobností seznámit na webových stránkách www.miniscitani.cz, jež nabízejí jak celkové souhrny, tak třeba i možnosti srovnávání rozmanitých území.

Jak se dětem žije v rodinách?

Třeba zmiňovaná četba. Jednatřicet procent mladých Středočechů se pochlubilo, že za rok „zvládá“ čtyři či více knih – naopak jen jedinou 15 procent dotazovaných. A devět procent dokonce žádnou. Na Mělnicku jsou čtenáři trochu pod krajským průměrem, ale jen mírně. Ukazuje se také, že s rostoucím věkem přečtených knih ubývá. Ne, jejich počet nestoupá, jak bývalo zvykem kdysi; právě naopak. O důvodech mohou leccos napovědět odpovědi na dotaz k času strávenému na internetu nebo hraním elektronických her. Dvě hodiny denně je „normálka“ – alespoň tedy z pohledu 23 procent dotázaných; to představuje 666 dětí z celokrajského vzorku. Na Mělnicku je to vcelku srovnatelné: 107 dětí odpovídá 22 procentům. Tři hodiny uvedlo 20 procent. A více než pět hodin přiznává 14 procent mladých Středočechů – tedy 405 dětí. Zvláště těch starších. Pro Mělnicko se 80 dětí dostalo dokonce na 16 procent!

Nelze se pak asi divit, že 460 dotázaných dětí ze středních Čech (16 procent) uvedlo, k spánku uléhá o půlnoci nebo ještě později. Mělnicko hlásí nočňátek opět o dvě procenta více: 18. Typicky se v kraji chodí do hajan o dvě hodiny dřív – alespoň ke 22. hodině se „přihlásilo“ 894 dětí (31 procent). Devátá večerní se 763 středočeskými dětmi ale na tom také není špatně; dosahuje podílu 27 procent. Mimochodem: vlastní postel má 81 procent dotázaných školáků ze středních Čech, palandu jich využívá 14 procent. Válenda slouží dvěma procentům dětí – a po jednom procentu spí na gauči, na matraci na zemi nebo v posteli s rodiči. Těch posledních bylo 32; pět z nich z okresu Mělník. Vlastní pokoj mají tři pětiny dotázaných; 59 procent. Pokoj sdílený více dětmi pak statistici zaznamenali ještě v 31 procentech pro dva sourozence a v dalších pěti procentech pro tři či více dětí. Z tohoto pohledu mělnický okres nijak nevyčnívá.

Pomoc s vysavačem a v kuchyni

Zajímavý pohled nabízí, jak se mladí Středočeši vidí jako pomocníci v domácnosti. K vysávání se hlásí čtyři pětiny; 81 procent. S nevelkými odstupy následují práce v kuchyni: mytí nádobí, vaření, prostírání stolu. K péči o domácí mazlíčky se přihlásily dvě třetiny dětí, 66 procent, avšak k venčení psa jen 43 procent. Věšení prádla (47 procent) láká děti víc než samotné praní (33 procent) – a žehličku jich bere do ruky jen necelá čtvrtina: 23 procent celokrajsky a na Mělnicku ještě o procento méně. S výjimkou prací na zahradě vystupují dívky aktivněji než chlapci.

Co prozradily výsledky Minisčítání

- Nejdůležitější je pro děti rodina. Pro starší děti význam rodiny postupně klesá a na důležitosti nabývají kromě zdraví a kamarádů také štěstí, volný čas a peníze.

- V případě problému jdou za rodiči dvě třetiny školáků. Je to dokonce 82 procent desetiletých dětí, ale jen 44 procent patnáctiletých. Kamaráda naopak vyhledá 28 procent patnáctiletých a šest procent desetiletých.

- Internet jako hlavní zdroj informací o sexu uvedlo 30 procent chlapců a 18 procent dívek. Pro dívky jsou nejčastěji zdrojem těchto informací rodiče; uvedlo je 24 procent z nich. U chlapců je to o poznání méně: jenom 15 procent. Kamarádky a kamarádi poučují 18 procent dívek a 16 procent chlapců.



Zdroj: Jolana Voldánová, tisková mluvčí Sčítání 2021