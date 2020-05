„Reagujeme tak na novou situaci ve výuce na školách,“ upřesnila k aktuálnímu „přidávání“ spojů hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). S dodatkem, že termín obnovení dopravy v plném rozsahu je pak v souladu s předpokládaným ukončením nouzového stavu.

Helena Frintová z kanceláře hejtmanky v pondělí připomněla, že kraj reaguje na způsob, jakým základní školy pojaly zajištění výuky pro zájemce z řad žáků 9. ročníků. „Některé k tomu přistoupily ne formou individuálních konzultací, ale plošným vyučováním ve dvou až třech dnech v týdnu,“ poznamenala Frintová.

Na to kraj reaguje tak, že do pátku budou postupně zaváděny spoje pro zajištění dopravy žáků, jimž začala takováto „plošná“ výuka. Obnovení veřejné hromadné dopravy v plném rozsahu by mělo následovat od pondělka příštího týdne. „Chceme Středočechům umožnit, aby se mohli bez problémů dostat do zaměstnání, případně do školy,“ poznamenala hejtmanka.