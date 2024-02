/FOTO, VIDEO/ Přemnožená divoká prasata zničila v noci ze čtvrtka na pátek v Sazené fotbalové hřiště. Hrací plocha se proměnila v oraniště. Místní ani přespolní sportovci nemají kvůli tomu kde hrát zápasy. Náhradou jim bude pažit v sousedních Uhách. V Sazené přitom hrají týmy z Mělnicka a přípravné zápasy fotbalisté z Velvar nebo z Táborska. Škody jdou do statisíců.

Po divočácích zůstala na hřišti v Sazené pohroma | Video: se souhlasem starosty Sazené Petra Knoflíčka

Nájezdy divočáků na hrací plochu o rozměrech 110 x 75 metrů nejsou ojedinělé. Podle starosty Sazené Petra Knoflíčka, který je současně i fotbalistou, zničila prasata sportoviště od listopadu už popáté. „Loni zjara jsme pokládali závlahu, ta stála 200 tisíc korun, na podzim jsme dávali zeminu, hnojivo a zasadili trávu. Závlahu naštěstí divočáci nepoškodili. Škody jdou do statisíců a nikdy nevíte, kdy se to stane příště. Ze čtvrtka na pátek prasata rozorala celou plochu,“ popsal problém starosta Sazené Petr Knoflíček.

Největším úskalím je fakt, že fotbalové hřiště se nachází v obytné zástavbě a je tím vyloučené z honitby. Nicméně Sazenští mají výjimku pro odstřel černé zvěře, kterou mohou využít až do dubna.

„Když se tam pohybují lidé, je klid, protože divočáci cítí lidský pach a nejdou tam. Jakmile tam ale nikdo není, naběhne na plochu až dvanáctičlenná skupina zvířat. Největším lákadlem jsou pro ně žížaly, kterých je na hřišti velké množství. Chodí sem na ně po půlnoci i rybáři. Domluvili jsme se proto s myslivci, že v nejbližších hodinách půjdou na čekanou a zajistí odstřel prasat,“ dodal starosta Knoflíček.

Podle jeho slov se v honitbě v okolí obce nachází desítky divočáků, kteří rozorávají i pole v okolí. „Ty, o kterých víme, mají pelechy v lokalitě Na Horách a u Nové Vsi. Uvažovali jsme i o oplocení, jako to udělali ve Dřínově na Mělnicku, kde je to přišlo svépomocí na 600 tisíc korun. To si při našem rozpočtu dovolit nemůžeme. Na všechno máme ročně maximálně 4,5 milionu korun. Nicméně se pokusíme žádat o nějakou dotaci na ochranu proti černé zvěři," uzavřel starosta.