Střední Čechy - Prezident Miloš Zeman je dnes druhý den na návštěvě Středočeského kraje. Jeho cestování sledujeme on-line, pro aktualizaci stránky stiskněte klávesu F5.

19:26 - Prezident Miloš Zeman dorazil do Peček, kde povečeří s krajskými zastupiteli a dalšími významnými osobnostmi. Poté jeho oficiální program končí. Tímto končí také náš on-line přenos, zítra se budeme u zpravodajství z posledního dne cestování Miloše Zemana po středních Čechách těšit na shledanou.

18:48 - "Nechci nikoho přemlouvat, aby nevolil nové strany. I ve sportu má každý tři pokusy," uvedla hlava státu.

18:45 - "Prezident nemá být nestranický, protože vždy někoho volí, ale nadstranický. Nemá žádnou stranu vyzdvihovat," nechal se slyšet Miloš Zeman.

18:44 - Na účet pro snižování státního dluhu, který založil Miloš Zeman, přispělo zatím dvě stě lidí. S částí z nich se prezident setkal a osobně jim poděkoval.

18:42 - "Osm milionů voličů nemůžete zkorumpovat, protože, cynicky řečeno, na to nemůžete mít dost peněz," řekl Miloš Zeman. Své přímé zvolení bere jako závazek voličům, jak těm, kteří ho volili, tak i těm, kteří ho nevolili.

18:38 - Prezident Miloš Zeman v Cerhenicích řekl, že je pro přijetí eura. Je to podle něj možné za pět let. Tuto měnu považuje za pevnou. Českým exportérům by to také podle prezidenta umožnilo lepší podmínky vývozu.

18:35 - I v této obci se na hlavu státu přišlo podívat určitě přes sto lidí. Vystoupení prezidenta je zde dokonce promítáno na plátno.

18:34 - Hlavu státu přivítal v Cerhenicích starosta Marek Semerád, jenž je zároveň náměstkem hejtmana Středočeského kraje pro životní prostředí. Prezident v Cerhenicích dostal v roce 2006 čestné občanství.

17:55 - Prezident Miloš Zeman opouští Kutnou Horu, lidé se rozcházejí, hlava státu míří do Cerhenic. Tématem diskuze s občany byly opětovně i důchody. Pódium se začíná rozebírat.

17:45 - Prezident opětovně vyzývá občany k účasti ve volbách: "Ten, kdo nevolí, tak volí. Ale neví o tom," řekl s tím, že by zavedl volební povinnost.

17:33 - Prezident se vyjádřil také k nezaměstnanosti. Nezaměstnanost je podle něj problém nejen finanční, ale i lidské důstojnosti. Kutné Hoře rovněž vysekl poklonu: "Kutná Hora je krásnější než Český Krumlov."

17:25 - "Každý prezident, který byl zvolen lidmi, jim má naslouchat," řekl Miloš Zeman na kutnohorském náměstí. "Jsem tu i proto, abych Vás poprosil o volební účast. Ten, kdo nejde k volbám, je zbabělec svého druhu," dodal.

17:22 - Na náměstí se sešly zhruba tři stovky lidí, prezident Zeman právě přijíždí do centra. Někteří návštěvníci se schovávají před deštěm pod podloubím.

17:07 - Tóny varhan vítají prezidenta v chrámu svaté Barbory. S hlavou státu se vítá i bývalý kaplan farnosti, mons. Josef Socha.

17:04 - Miloš Zeman si prohlédl i originál Kutnohorské iluminace. Ta byla vytažena z depozitáře jen pro tuto příležitost, ale veřejnost si ji bude moci prohlédnout ve dnech 26. až 28. října.

16:52 - Prezident Miloš Zeman připnul prezidentskou stuhu na vlajku města, dostal drobné dary a stříbrnou repliku pražského groše.

16:40 - "Budoucí zaměstnavatelé učňů by měli investovat do jejich přípravy a spolupracovat se školami," řekl zde Miloš Zeman.

16:25 - Zatímco je prezident v Jezuitské koleji, kde jej přivítal místostarosta Kutné Hory Jiří Franc, na náměstí se již scházejí první desítky lidí. Hlava státu zde vystoupí v 17.20 hodin.

16:07 - Prezident Miloš Zeman se rozloučil se zaměstnanci tabákovky. Ti mu položili i několik dotazů, mimo jiné prezident přiznal to, že je v továrně na zpracování tabáku poprvé v životě. Firmě vyjádřil podporu. Chce, aby prezident firmy Philip Morris považoval Českou republiku za srdce evropských investic. Nyní se hlava státu vydala do Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (Jezuitská kolej).

16:05 - "Evropská unie přijala několik nesmyslných direktiv. Něco podobného je i tabáková směrnice, která vedla k pašování. Ta výsledná podoba je ale dobrá," řekl Zeman.

16:02 - Phillip Morris je jeden z největších zaměstnavatelů v kraji. Omezení trhu s cigaretami považuje Zeman za krok vedoucí k pašování cigaret a snižování kvality tabáku.

16:01 - Prezident zaměstnancům řekl, že kdykoliv navštěvuje nějakou továrnu, žádá o setkání s lidmi, kterým Baťa neříkal zaměstnanci, ale spolupracovníci.

16:00 - Tabák se v těchto prostorech bývalého kláštera zpracovává už dvě stě let. Philip Morris zde funguje dvacet let.

15:56 - Hlava státu předstoupila před zaměstnance. Ti se před tím scházeli do sálu, kde bylo setkání s prezidentem připraveno.

15:35 - Miloš Zeman se nyní vydává na prohlídku, obhlédne provoz továrny, setká se se zaměstnanci.

15:09 - Prezident Miloš Zeman dorazil do tabákovky, právě vešel do areálu. S managementem firmy zhlédne prezentaci.

15:03 - Před tabákovkou Philip Morris v Kutné Hoře již nedočkavě čekají novináři na příjezd prezidenta. Policie odklání dopravu. Prezident by měl přijet každou minutou.

13:25 - Prezident je již v Ratboři, při obědě připil na úspěch středočeské ekonomiky.

13:10 - Miloš Zeman se cestou do Ratboře zastavil u hrobu své maminky.

12:59 - Prezident odjíždí směr Ratboř, kde poobědvá.

12:52 - Místo posledního dotazu dostal prezident Miloš Zeman dárek, fotografii ze školních či předškolních let.

12:45 - Prezident nyní vzpomíná na své bývalé kolegy z podniku Tatra. Miloš Zeman při své návštěvě Kolína zároveň zavrhl myšlenku, aby měl v rodném městě expozici. Více čtěte ZDE.

12:41 - Miloš Zeman hovoří o chráněných dílnách a podpoře pracovních míst pro handicapované. Přibližuje i svůj názor na valorizaci důchodů. Říká, že by se mělo valorizovat každému stejnou částkou.

12:35 - K Miloši Zemanovi se hlásí bývalá spolužačka.

12:31 - Prezident vzpomíná na svou maminku, která je pohřbena na zdejším hřbitově. Nyní se lidem chce zpovídat. "Nejsem Fidel Castro, který mluví šest až osm hodin a unavuje posluchače," řekl.

12:28 - Miloš Zeman přišel na náměstí na setkání s občany. Je jich tu několik set. Jak podotkla redaktorka Deníku z místa, žádné transparenty nevidí.

12:27 - Zeman zavzpomínal, jak jezdil v Kolíně na mopedu. Následovalo zavěšení prezidentské stuhy na prapor města a zápis do pamětní knihy města. Speciálním darem pro prezidenta je kolínská pamětní medaile.

12:15 - Kolínští zpočátku s pokládáním dotazů otáleli, začal starosta s tématem TPCA. Ředitel kolínské nemocnice Chudomel se následně zeptal na to, jak Miloš Zeman vnímá rozdílnost regionů. Miloš Zeman v Kolíně zopakoval také názory na školství.

12:08 - "Skutečným rodákem je ten, kdo v místě žije více let," řekl Miloš Zeman. V Kolíně žil asi dvacet let. Zároveň se nechal slyšet, že Kolín je součástí Vysočiny, kde strávil také mnoho let. Začíná diskuze se zastupiteli a dalšími osobnostmi Kolína.

11:57 - Prezident přijel ke kolínské radnici. Při příchodu do jednací obřadní síně jej vítá slavnostní fanfára. Prezidenta, kolínského rodáka, vítá starosta Vít Rakušan.

11:44 - Před radnicí již čeká starosta Kolína a čestná stráž. Lidí na náměstí přibývá.

11:35 - Beseda skončila. Prezident se zapsal do pamětní knihy. Setkání zakončil anekdotou o sobě a Václavu Klausovi.

11:33 - Miloš Zeman studentům upřesňuje výrok, který propírala média, že pojem ústavní zvyklosti je idiotský. "Ústavní zvyklost totiž není v Ústavě," řekl s tím, že prezident tedy neříká, že Ústava je idiotská.

11:32 - Student se ptá také na novelu zákona týkající se společností s ručením omezeným. Podle Zemana je v pořádku, když tyto společnosti ručí veškerým majetkem. V této souvislosti hlava státu zmiňuje i kauzu OKD.

11:31 - Zaznělo i téma geneticky modifikovaných potravin. Prezident podle svých slov není jejich odpůrce.

11:30 - "ŘSD pokládám za neschopnou byrokratickou organizaci," kritizuje prezident před studenty protahování a prodražování dopravních staveb. Vícenáklady zde totiž platí stát, zatímco soukromá firma by si je musela zaplatit sama. Více čtěte ZDE.

11:29 - Zatímco je prezident ještě na obchodní akademii, na náměstí se již začínají scházet lidé, zní tam hudba.

11:23 - Zeman při své diskuzi se studenty vyjádřil také svůj názor na exministra financí Miroslava Kalouska. Podle Zemana byly především vynaloženy zbytečné miliardy na bitevníky L159. A pokud jde o současnou politiku? "Můj argument je, že zvolil restriktivní ekonomickou politiku, která podvázala ekonomický růst. Proto je teď ČR ještě v recesi," řekl.

11:21 - Prezident Zeman se dostává také k Murphyho zákonům: Na každou složitou otázku existuje jednoduchá, snadno pochopitelná a nesprávná odpověď.

11:19 - Před malou chvílí se na náměstí se uskutečnila zkouška mikrofonů. Náměstí je zatím poklidné. Lidé na trhu situaci komentují, zejména vzhledem k počtu policistů v okolí. Podle jejich slov tu jinak není za celý týden takřka policisty vidět a dnes jsou na každém roku minimálně dva.

11:18 - Student Martin se ptá, zda bude zavedena nějaká solidní podpora pro zemědělce. Miloš Zeman mluví o nesmyslných zákonech o biopalivech, které prodražují palivo, podle některých odborníků ničí motory a vytlačují obiloviny. Zemědělství loni podle prezidenta skončilo v zisku. Prezident rovněž pohovořil o malé zemědělské soběstačnosti republiky. Navrhuje využít zónu v Kolešově pro pěstování zeleniny.

11:14 - "Časem se každý z nás bude cítit Evropanem, bude vnímat Evropu jako kulturní identitu," řekl také Zeman.

11:12 - Další ze studentek, Kateřina, se ptá na názory prezidenta na Evropskou unii. "Jsem eurofederalista, ale nejsem zastáncem unitárního státu," řekl. "Potřebujeme ekonomicky jednotnou Evropu, kde je volný pohyb kapitálu i zboží. Přál bych si také jednotnou zahraniční obrannou politiku," doplnil.

11:02 - Student Jakub se prezidenta ptá, co prezidentský úřad udělal pro záchranu dvou Češek v Pákistánu. "S prezidentem Pákistánu jsme si dopisovali. V současné době se dívky pohybují mezi Pákistánem a Afghánistánem a jedná se o jejich propuštění. Detaily akce by mohly ohrozit jejich bezpečnost," uvedla aktuálně hlava státu. Více čtěte ZDE.

11:00 - Zeman vzpomíná na seznam zakázaných autorů, na kterém byl i Masaryk. Popisuje, jak sháněl materiály na referát o něm. Učitelka komunistka dávala tendenční brožury, ale Zeman v tom věku přečetl i všechny jeho knihy. Referát napsal obdivně, pak mu ale kvůli tomu nedovolili pokračovat na vysoké škole. "Přál bych si, aby seznamy zakázaných autorů už nikdy neexistovaly. Smyslem vzdělání je naučit se pochybovat," řekl. "Nepřijímejte zjevná fakta, ale pochybujte o nich. Pochybnost mi dává sílu a energii, abych pracoval," dodal také.

10:58 - Na setkání s prezidentem přišlo několik stovek studentů ze všech ročníků. Prezident tuto školu absolvoval v roce 1962. Ve třídě byl jediným mužem, tenkrát to byla ekonomická škola. Prezident dostal darem výpis svých výborných studijních výsledků. "Nikdy nevěřte lidem, kteří měli na vysvědčení samé jedničky," řekl. Zároveň dodal, že ze školy si odnesl především psaní všema deseti, těsnopis již z paměti vytěsnil.

10:45 - Prezident Miloš Zeman dorazil na obchodní akademii ve svém rodném městě, hned vešel dovnitř. Studenti vítají hlavu státu v tělocvičně, nechybí potlesk.

10:40 - Každou minutou by Miloš Zeman měl přijet ke kolínské obchodní akademii. Přivítají ho ředitel školy Dušan Zahrádka, první náměstek hejtmana Miloš Petera, ředitel krajského úřadu Zdeněk Štětina a zástupci studentů. Čeká zde i malý hlouček lidí.

10:39 - Děti znají jméno prezidenta. Co dělá, však většina neví. Více čtěte ZDE.

10:34 - Život na náměstí v Kolíně se zatím nezměnil. Vedle pódia, na kterém vystoupí prezident republiky Miloš Zeman, se jako obvykle prodávají nejen podzimní květiny.

10:17 - Před kolínskou obchodní akademií jsou policisté a první "zvědavci", uklízejí se také chodníky. Příjezd hlavy státu je očekáván zhruba v 11 hodin.

10:06 - Z červeného automobilu, který přijel na kolínské náměstí, vystoupili muži a začali podle redaktora našeho Deníku hovořit "do rukávů". Přípravy na příjezd prezidenta finišují.

9:33 - Podle redaktora našeho Deníku je náměstí v Kolíně uklizeno. Potvrdili mu to alespoň dva pracovníci úklidové služby Jirka a Vasil, kteří se zároveň na příjezd prezidenta velmi těší.

9:32 - Původně prezident plánoval návštěvu kolínské automobilky TPCA, firma ale právě připravuje nový vůz a také nechtěla kvůli promluvě prezidenta k zaměstnancům zastavovat výrobní linku. Proto zvolil Zeman kutnohorskou továrnu, předního výrobce cigaret.

9:30 - V Kolíně Zeman i studoval a v 60. letech pracoval v tamních strojírnách. Pro dnešní den má prezident v plánu besedu se studenty kolínské obchodní akademie.

9:27 - Prezident Miloš Zeman dnes zahájí druhý den návštěvy Středočeského kraje v rodném Kolíně, kde se setká s jeho obyvateli, studenty a zástupci města. Pokračovat bude obědem v Ratboři u Kolína s představiteli Svazu průmyslu a dopravy, středočeské hospodářské komory nebo s vedením společnosti Philip Morris, kde odpoledne promluví k zaměstnancům. Ve čtvrtek Zeman pojede do Nymburka. Včerejší Zemanův den jsme sledovali ZDE.