Pro letošek je ve fondu homogenizace připraveno sto milionů korun; k rozdělení tedy ještě zbývají bezmála tři čtvrtiny. Některé další žádosti o podporu už odbor dopravy krajského úřadu zpracovává, obce ale ještě mají možnost svoji žádost podat. Mají na to dva týdny: termín je stanoven do konce září.

Zásadou dotačního fondu je, že kraj zaplatí polovinu nákladů na opravu silnice. Výpočtem 50 procent průměrných cen byla pro letošní rok stanovena maximální výše dotace na 600 korun za metr čtvereční „homogenizované“ komunikace. Obcím to má pomoci, aby získaly kvalitnější silnice; záplat v místě výkopů se lidé často obávají. Náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS), který má na starosti silniční dopravu, vysvětlil, že právě nový fond homogenizace má pomoci k tomu, aby po zásahu bagrů byla silnice kvalitní – a současně to bylo možné zajistit rychle a s menším dopadem na obecní rozpočty. Dotační program schválili krajští zastupitelé v dubnu, první žádosti o podporu bylo možné podávat od sklonku června.

Prvních devět obcí si rozdělí 26,5 milionů korun z nového krajského fondu homogenizace, který je určený na zaplacení lepších oprav rozkopaných silnic. Kraj začíná přispívat na to, aby na komunikacích v jeho správě, což jsou silnice II. a III. třídy, poté, co byly rozkopány kvůli budování kanalizace nebo vodovodu (případně pokládce kabelu či plynového potrubí) nebyla vozovka zacelena jen v místě výkopu: žádoucí je souvislá oprava v celé šíři.

