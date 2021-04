Doplnění stáda v milovické rezervaci nemá za cíl zvyšování počtu zvířat, ale především rozšíření genetické základny místního chovu. „Zvířata v rezervaci žijí v uzavřené skupině. Je proto důležité pravidelně doplňovat a vyměňovat zvířata s dalšími chovy, aby se zajistila dostatečná genetická rozmanitost stáda,“ doplnil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.

Chov zubrů v bývalém vojenském prostoru Milovice začal na konci roku 2015, kdy do rezervace přijelo prvních 8 zubrů z několika polských rezervací. V současné době se v lokalitě nachází téměř třicet zvířat, přírůstky odsud byly převezeny do rezervace u Rokycan nebo do Národního parku Zuid Kennemerland v Nizozemí.

Milovická rezervace divokých koní, zubrů a praturů funguje už šest let:

Pratuři v milovické rezervaci:

Pratuři se na milovických pláních už zabydleli:

První narozený pratur: