Jestliže se nové sanitní vozy liší zbarvením i vybavením, není to náhoda. Všechny je dodala firma Prossan, a to se zástavbami přesně podle požadavků těch, kteří je budou využívat, řekl Deníku ředidel zdravotních činností Asociace samaritánů ČR Praha-západ Petr Štěpánek. „Vybírali jsme si i tvary přihrádek nebo materiály, aby byly neklouzavé a odolné,“ připomněl. A podle slov praktiků, kteří nová auta a jejich uspořádání obhlíželi, se podařilo vytvořit vozy, které budou sloužit náramně užitečně. Však také ředitel záchranky z Prahy-západ Milan Majer nešetřil slovy chvály: jak na adresu dodavatele, tak těmi určenými vlastním zaměstnancům: dopilovávání všech detailů věnovali skutečně mimořádnou pozornost.

Hned pět z osmi nových vozů je podle Štěpánkových slov určeno na takzvané sekundární převozy: přepravu pacientů, kteří potřebují neodkladnou péči, mezi zdravotnickými zařízeními. „Budou také vypomáhat v provozu Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje i Zdravotnické záchranné službě hlavního města Prahy,“ konstatoval ředitel zdravotních činností. Tři vozy pak zamíří na výjezdové základny v Davli, Mníšku pod Brdy a na Zbraslavi, odkud jejich posádky vyrážejí k pacientům na pokyn dispečinku středočeské krajské záchranky; v reakci na volání na tísňovou linku 155. „Vozy jsou vybaveny přístroji, které v rámci evoluce představují poslední výdobytek zdravotnictví,“ konstatoval Štěpánek, přičemž upozornil například na modulární defibrilátor, lineární dávkovače nebo nejmodernější odsávání.

Ředitel krajské záchranky Pavel Rusý, který nechyběl mezi pozvanými hosty, se netajil obdivem. „Všichni vidíme, že jste v době, která není lehká, udělali kus práce,“ ocenil s tím, že zmínil vstup do 21. století.

Náměstek hejtmanky Pavel Pavlík (ODS), který má v radě kraje na starost právě oblast zdravotnictví, upozornil, že z pohledu občanů není rozdíl, jestli po zavolání na tísňovou linku přijede krajská záchranka, nebo sanitka jejích smluvních partnerů: k těm vedle samaritánů ještě patří společnost Trans Hospital plus. Pro pacienta, pokud to tedy může vnímat, je podle Pavlíka důležité, když to bude moderní auto vonící novotou. „Ne půlmilionové a olítané,“ řekl náměstek hejtmanky v Dobříči.

Nové vozy pro krajskou záchranku

Tím se podle jeho slov řídí i záchranná služba zřizovaná krajem. Zrovna minulý týden v pátek bylo v Kutné Hoře uvedeno pro provozu 11 nových sanitek – a nyní běží výběrové řízení na 30 dalších sanitních vozů ve dvou různých konfiguracích. Už se také chystá výběrové řízení pro auta rendez-vous: pro lékaře vyjíždějící v rámci takzvaného setkávacího systému, řekl Deníku Pavlík s tím, že se snad podaří naplnit cíl vedení kraje: vozový park obnovit a omladit. Na sobotu 17. září také zve na den záchranářů do Benešova s celodenním programem, v jehož rámci budou mimo jiné předávány do užívání nově pořízené transportní ventilátory pro dětské pacienty.

Rovněž samaritáni budou dále nakupovat. Štěpánek Deníku řekl, že že už nyní jsou objednaná auta pro převoz lékařů v rámci rendez-vous – vzhledem k situaci na trhu se však s dodáním počítá až v novém roce. „A v příštím roce bychom také chtěli obnovit další sanitky,“ konstatoval.

