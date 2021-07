Do finále spěje hledání nového ředitele či ředitelky Středočeské centrály cestovního ruchu. Ta je příspěvkovou organizací kraje mající na starosti propagaci středních Čech v rámci turistického ruchu a úkol vytvářet atraktivní produkty, které budou lákat návštěvníky nejen z ciziny, ale především ty domácí. A jedny i druhé přimějí k prodloužení doby pobytu, stejně jako k „objevování“ dosud málo známých lokalit.

Také na Mělnicku se otevřela jindy zavřená zajímavá místa. | Foto: Marta Dušková

Před koronavirovou krizí (jež celou oblast cestovního ruchu srazila nikoli na kolena, ale přímo do prachu) se jako jeden z hlavních cílů označovalo i to, že cílem je dosáhnout toho, aby vedle turistů, kteří přijedou na pobyt do Prahy, odkud si možná zajedou na výlet na Karlštejn nebo do Kutné Hory, častěji přijížděli i ti, kteří budou mířit do středních Čech. Do levnějšího regionu nejen s řadou památek a kulturních programů, ale i s bohatými možnostmi trávení volného času a aktivního pohybu. A pozor: odtud si zajedou na výlet do Prahy; nikoli obráceně.