Kontakty Středočeského kraje s Dolnoslezským vojvodstvím tehdejší představitelé hejtmanství v čele s náměstkem hejtmanky Františkem Peterou (ČSSD) navázali už v roce 2018. Začala se rozjíždět spolupráce škol a kulturních spolků či se podnikatelé setkávali na podnikatelských fórech. Následně vše utlumily dopady a omezení koronavirové pandemie – a nyní by vzájemné vazby mohly naskočit na vlnu nových možností.

V pátek to naznačilo setkání na středočeském krajském úřadu, kde se polská delegace vedená maršálkem vojvodství Cezarym Przybylskim (Bezpartyjni i Samorządowcy) setkala s náměstkem hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslavem Michalikem (STAN) a radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václavem Švendou (Spojenci/TOP 09); nechyběl však ani Zdeněk Šponar; ředitel organizace IDSK neboli Integrované dopravy Středočeského kraje.

Už to napovídá témata možné spolupráce, o nichž představitelé kraje s polskými partnery jednali. Vedle kontaktů v oblasti kultury a cestovního ruchu došlo také na inovace, kdy si podle Michalikových slov mohou obě strany významně pomáhat s přenášením vědeckých poznatků do praxe a uplatňováním nových technologií, i na dopravu. Konkrétní příležitost pro spolupráci obou regionů vidí náměstek Michalik třeba v rámci vytváření evropské sítě center pro digitální inovace EDIHs (European Digital Innovation Hubs), usnadňujících úsilí zlepšovat výrobní či obchodní procesy i produkty nebo služby pomocí digitálních technologií. „Zaměřujeme se na stejnou cílovou skupinu, české a polské výrobní podniky řeší podobné problémy a naše oblasti zájmu se vhodně prolínají a doplňují,“ upřesnil Michalik, jaká cesta vede ke společným projektům.

Rovněž pro radního Švendu se rýsují rozsáhlé možností spolupráce, a to nejen v oblasti kulturní výměny, společné prezentace na veletrzích cestovního ruchu či vzájemného představování na akcích typu dožínky, což už bylo dojednáno v minulosti. „Naši partneři z Polska mají zájem také o oblast gastronomie, především výrobu piva, vína, ale i dalších regionálních potravin. Mohla by vzniknout také například stezka piva a vína, která by podpořila turistický ruch,“ těší se Švenda. V minulosti se hovořilo také o lepší propagaci středočeských církevních památek a poutních míst.

Tomu všemu by mělo napomoci i zlepšení dopravních vazeb mezi oběma regiony. Ředitel IDSK Šponar připomněl, že ve spolupráci s Libereckým krajem se chystá zavedení přímého autobusového spojení Praha–Mladá Boleslav–Liberec–Frýdlant–Świeradów-Zdrój. „Příprava je zejména v gesci kolegů z Liberce,“ připouští Šponar, „nicméně spoj bude přímý.“ Upozornil také na plánované železniční spojení Praha–Gdyně, kdy soukromý český dopravce RegioJet podal na železniční dopravní úřad žádost o přístup pro tuto linku vedoucí až na sever Polska k pobřeží Baltského moře (což by mělo být aktuální od prosince příštího roku). Dopravce podle Šponarových slov také naznačil ochotu přidat další dva páry na trase Praha–Wrocław, takže Vratislav a Prahu by mohly spojovat až čtyři páry denních spojů.

Turisty v Dolním Slezsku vedle historické Vrastislavi lákají například populární lokality jako jsou grodenský hrad, památky v Jelení Hoře, Kudowa-Zdrój s muzeem hraček a stezkou řemesel, Medvědí jeskyně v Kletni, historické pevnosti Kladsko a Stříbrná Hora, zámek Ksiaz u Valbřichu, tajemné podzemí spjaté s činností nacistů v oblasti Osówky a v Sovích horách či zlatý důl a středověká hornická osada Zlatý Stok. Případně městečko Kowary s parkem miniatur, který představí hned čtyři desítky památek regionu naráz. A mimochodem: i tento region s nám blízkými jazykem, mentalitou, kuchyní i dějinami má také město Boleslav: jen na cedulích najdete nápis Bolesławiec.