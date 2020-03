„Od pondělí 3. 2. 2020 jsou do odvolání zakázány veškeré návštěvy z důvodu chřipkové epidemie. O zrušení zákazu návštěv vás budeme informovat,“ uvádějí webové stránky domova.

Pravdou je, že zákaz stále platí, avšak jeho hlavní příčinou už je jiný virus. Plyne to z pondělního sdělení středočeské radní pro oblast sociálních věcí Anety Heřmanové (ČSSD). Ta uvedla, že jak v Berouně, tak v Domově seniorů Červený mlýn Všestudy na Mělnicku, tedy dvou krajských domovech, jež v současnosti vede stejný ředitel Ondřej Šimon, se již od pátku uplatňuje zákaz návštěv v souvislosti s možným rozšířením koronaviru.

Online reportáž

Potvrdila to i Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. „Středočeský kraj začal již v pátek uzavírat z preventivních důvodů některé své domovy seniorů, v nichž uplatnil zákaz návštěv,“ konstatovala v pondělí. S tím, že uplatnit zákaz návštěv se doporučuje i dalším domovům seniorů ve Středočeském kraji.

Chystají se však i další, ještě striktnější opatření. „Do zítřka nám mají ředitelé domovů seniorů říci, jaké mají stavy zásob a na jak dlouho,“ uvedla v pondělí radní Heřmanová. „Kdyby musel jít nějaký z domovů do izolace, tak musíme vědět, na jak dlouho máme zásoby – a kolik to bude stát, abychom byli připraveni,“ poznamenala. S tím, že nechce šířit paniku, nicméně prevence je to nejdůležitější, co se dá udělat – a tak se právě na preventivní opatření je nutno soustředit.

Podle Heřmanové ještě během pondělka doporučení uplatnit zákaz návštěv – jako reakci na aktuální doporučení Bezpečnostní rady státu k omezení návštěv léčeben dlouhodobě nemocných, domovů seniorů nebo ústavů sociálních služeb – obdrží všech 59 sociálním zařízením ve Středočeském kraji.

Čeká se na výsledek jednání krajského krizového štábu

V České republice se objevily první případy nákazy koronavirem. Jednotlivá zdravotnická zařízení i na Berounsku v současné době čekají, jak se situace ve Středočeském kraji vyvine, jelikož nákazy jsou hlášeny z Prahy a Ústí nad Labem. Veškeré kroky pak konzultují v krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, čeká se také na výsledky zasedání krizového štábu kraje. V současné době, ovšem v souvislosti s chřipkovou epidemií, platí zákaz návštěv hořovické nemocnici či Domově seniorů TGM v Berouně.