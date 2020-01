Zákaz návštěv. To jsou slova, jež nyní často skloňují příbuzní pacientů ležících v nemocnicích, klientů domovů seniorů či obdobných institucí. Naplno udeřil nápor respiračních onemocnění: chřipková epidemie, s níž se omezení návštěv spojují.

Chřipka - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Platí zákaz, či dosud nikoli? A co by měli svým blízkým ještě nahonem přinést tam, kde je zatím otevřeno, protože je třeba počítat s tím, že zákaz stejně bude brzy na spadnutí? A může trvat klidně i šest či sedm týdnů, jak to v některých středočeských zařízeních platilo loni… Takové jsou úvahy a nejasnosti, na něž nejlépe odpoví vyjádření vyhledané na webových stránkách konkrétní nemocnice či zřízení sociálních služeb.