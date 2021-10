Pokud někdo touží například po čtyřdenním pracovním týdnu, u mnoha středočeských lídrů pochopení nenajde. Čtyři jsou proti, jeden nechal otázku bez odpovědi a jen dva by zvedli pro tento návrh ruku. Pokud jde například o omezení rychlosti v obcích a městech na 30 km/h? Ne, shodli se všichni oslovení.

Parlamentní volby 2021: Jak by hlasovali lídři ve Středočeském kraji? | Foto: Deník

Ano, nebo ne? Deník položil středočeským lídrům osmi stran, koalic a hnutí, které mají alespoň minimální reálnou šanci dostat se po víkendových volbách do Poslanecké sněmovny, pětadvacet klíčových otázek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.